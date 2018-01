El PSOE pide la comparecencia de Montoro en el Congreso para que explique el retraso de la financiación autonómica

La diputada alicantina y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, Patricia Blanquer, ha registrado una solicitud de comparecencia para que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclare por qué el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha incumplido el compromiso alcanzado en la Conferencia de Presidentes para reformar el modelo de financiación de las CCAA antes de finales de 2017 y para que aclare el "recorte de 353 millones en la financiación para la Comunidad Valenciana.

Así lo ha indicado Blanquer en un comunicado en el que ha reprobado que Rajoy "no sólo no dice la verdad a los ciudadanos", sino que "ha decidido engañar también a los presidentes autonómicos y no vamos a tolerar ni un día más la discriminación constante hacia los valencianos".