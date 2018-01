PSOE dice que la reforma de pensiones de Zapatero preveía la opción de ampliar voluntariamente los años para mejorarlas

Valerio pide a Báñez que ponga "negro sobre blanco" su propuesta y su partido considerará "todo lo que sea beneficiar a las personas"

El objetivo de esta posibilidad actual de calcular la pensión con más años de los previstos en cada ejercicio es, según ha precisado la dirigente socialista, que las personas que se jubilen y hayan tenido menos ingresos en sus últimos años de vida laboral debido a la crisis, no vean mermada su pensión por este hecho. Eso sí, ha defendido que "si hay que ir a más se va, pero con un planteamiento serio".

Así, ha pedido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que exponga la propuesta del Ejecutivo en "negro sobre blanco" porque, ha admitido que "todavía" no sabe "muy bien" qué es lo que quiere hacer el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se empezó por 15 años en 2013 y llegaremos a 25 en 2022", ha asegurado la socialista, que después ha afirmado que el PSOE considerará "todo lo que sea beneficiar a las personas".

"Podemos estudiar perfectamente cualquier otra cuestión que nos planteen, pero con seriedad, no con un globo sonda en el Pacto de Toledo, y con negro sobre blanco, porque todavía no sé muy bien qué es lo que quiere hacer", ha reiterado Valerio.

"NO ESTAMOS TAN LOCOS"

Magdalena Valerio ha negado además que la creación de dos impuestos, uno a las transacciones bancarias y otro a la banca, sean suficientes para resolver "todos los problemas" y ha recalcado que en su partido no están "tan locos" como para pensar lo contrario.

"Pedro Sánchez cabeza tiene y además es economista así que, evidentemente, no dice que con dos impuestos se va a resolver el déficit de la Seguridad Social", ha subrayado. Asimismo, ha confiado en que las entidades bancarias no cobrarían esos impuestos por alguna otra vía a sus clientes: "Confío en que van a ser solidarios", ha reconocido.

"Si hubiera estado en la mina, o en el tajo cavando, o si hubiese estado limpiando pisos y hoteles como una loca por ahí corriendo porque, si no, no te pagan, a lo mejor no estaba tan divina de la muerte", ha remachado, y ha reclamado "respeto" para todos los trabajadores.