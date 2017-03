El PSOE presenta su documento político

Más de 100 páginas de documento político en las que se recogen las propuestas del PSOE para, dicen, renovarse. En él abordan puntos como el independentismo catalán, asunto en el que proponen los socialistas recuperar el Estatuto de Cataluña que rebajó el Constitucional en 2010. El que impulsó Zapatero. Apuesta el partido por el modelo federal y dejan claro que el referéndum no es la vía adecuada para solucionar el problema catalán porque insertar un sí o un no en una urna, dicen, no soluciona las diferencias.



En materia social destaca el total rechazo del documento a los vientres de alquiler y se muestran dispuestos a abrir el debate sobre la eutanasia, y eso que el pasado martes votaron en contra a la propuesta de Podemos sobre este asunto.



El texto recoge, además, el documento de estrategias económicas, reformas de la Constitución y esta vez sí, derogar la reforma laboral del PP.



Esta ponencia se refrendará en el Comité Federal del 1 de abril y ese mismo día se harán oficiales, ya por fin, los nombres de los candidatos a las primarias. Una carrera a la que Susana Díaz llega con fuerzas, eso ha dicho ella. Este domingo en Madrid presenta oficialmente su candidatura, lo rodeada de 6.000 militantes, muestra de fuerza a la que se suma la presencia de Felipe González, Zapatero, Bono, Rubalcaba o Carme Chacón entre otros.