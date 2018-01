PSPV: "el pasado al que quiere renunciar Bonig está muy presente todavía" en el Consejo Consultivo y el Senado

La secretaria de Ciudadanía del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha advertido este viernes de que "el pasado al que quiere renunciar (la presidenta del PPCV) Isabel Bonig está muy presente, porque lo tiene todavía en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y en el Senado".

"NO BASTA CON EL PERDÓN"

Por ello, ha asegurado en que desde el PSPV insistirán "para conocer toda la verdad en la Audiencia Nacional y en la Comunitat Valenciana". "Las acusaciones son tan graves y apuntan tanto a la excúpula del PPCV y del Consell, que ya no basta con el perdón, sino que es necesario conocer toda la verdad, que se depuren todas las responsabilidades políticas necesarias y que se devuelva el dinero robado a los valencianos", ha apostillado.

Barceló ha reclamado que "Bonig no se excuse más en que no comenta las decisiones judiciales". "No le pedimos que comente decisiones judiciales, lo que le pedimos es que dé la cara, que reconozca que su partido manipuló las reglas de juego democráticas para ganar las elecciones y que ella forma parte del mismo PPCV que sigue implicado en Gürtel y ocupando puestos en las instituciones españolas".