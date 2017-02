PSPV cree que el recurso contra Ley de Senadores "puede prosperar" y Podemos dice que no es una norma "anti Barberá"

El portavoz del grupo socialista en las Cortes valencianas, Manolo Mata, ha apuntado este martes que el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Senadores territoriales "puede prosperar" porque el artículo 23 de la Constitución "es clarísimo" y determina que "una vez uno representa la soberanía nacional, es irrevocable".

Por su parte, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, ha asegurado que la norma propuesta por esta formación y aprobada en el Parlamento valenciano "nunca" fue "anti Barberá", sino "una ley de revocación de senadores autonómicos".

Ambos portavoces se han manifestado en estos términos en los pasillos de las Corts tras la junta de Síndics, al ser preguntados por el recurso ante el TC presentado por el PP en el Senado respecto a la Ley de Senadores aprobada en la Cámara valenciana.

Mata ha indicado que el grupo socialista apoyó la aprobación de la norma "por lealtad al Acord del Botànic y porque para Podemos -que propuso la norma-- era una cuestión esencial". No obstante, ha precisado que los socialistas valencianos "también dijimos que no contaran con nosotros para revocar a ningún senador porque ese juego de mayorías que pueden destituir a senadores de otras fuerzas políticas por cosas tan etéreas como la pérdida de confianza o algo así no puede ser", ya que a su juicio, "pone en peligro muchas cosas".

"El Constitucional tendrá que pronunciarse y ver quién tiene razón", ha continuado Mata, quien ha considerado que el recurso "puede prosperar" porque el artículo 23 de la Constitución "es clarísimo" y determina que "una vez uno representa la soberanía nacional, es irrevocable". "Tenemos que acostumbrarnos a que a veces los tribunales nos marquen el camino de lo que es legal o no. Creo que hay muchas dudas y es un buen momento para saber si está ajustado a derecho", ha destacado.

NO ES UNA LEY "ANTI BARBERÀ"

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Cámara, Antonio Montiel, quien cree que el recurso "no prosperará", ha afirmado que el PP "está haciendo una campaña muy lamentable" con la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida en el mes de noviembre. "Nosotros nunca hicimos una ley anti Barberá, sino una ley de revocación de senadores autonómicos", ha defendido.

Así, ha agregado que "si el grupo popular en el Senado quiere convertir esto en un duelo en términos demagógicos diciendo que nosotros queríamos hacer una ley contra Barberá, se equivoca", al tiempo que ha señalado que "en términos jurídicos va a ser una sentencia muy interesante; tal vez abramos una nueva brecha en la profundización de la democracia española".

"TODAS LAS GARANTÍAS"

Desde Compromís, su portavoz Fran Ferri ha reivindicado que la Ley de Senadores aprobada ofrece "garantías" para que un grupo mayoritario no pueda "tumbar" la existencia o no de un senador territorial. "Nuestra ley es muy garantista", ha defendido Ferri, quien ha añadido que un grupo, "en caso de que designe a un senador que acaba teniendo un comportamiento que no es representativo de la institución que representa", debe poder revocarlo.

"Me gustaría saber cuál es el trasfondo de esto, si piensan -en referencia al PP-- que los senadores se pueden comportar como quieran o si realmente es una ley inconstitucional", ha apuntado el portavoz, quien preguntado por si considera que el recurso prosperará, ha afirmado que dependerá "de la mayoría que haya en ese momento en el Constitucional. "Con el TC nunca se sabe, es una órgano casi más político que doctrinal", ha dicho.

"CUIDADO" CON LOS DESIGNADOS

Desde el grupo parlamentario Ciudadanos (Cs), su síndic Alexis Marí ha indicado que "ahora es a la justicia a quien le toca hablar", y ha recordado que desde esta formación manifestaron en el pleno en que se aprobó la ley que "hay que ir con mucho cuidado con las personas que designamos para representar en las instituciones, sobre todo sabiendo lo que había llovido en este territorio".