El PSPV pide "ilegalizar el PP" por los casos de corrupción y que Camps deje el CJC tras la confesión de Correa

La secretaria de Ciudadanía del PSPV, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles que el PP "debería estar ilegalizado" por los casos de corrupción en los que está involucrado, al tiempo que ha pedido al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps que deje el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) porque "no puede ser que alguien que está señalado vele por la legalidad en la Comunitat".

"Está incapacitado políticamente y como jurista y creo que esta Comunitat algún día llegará a la conclusión de que Camps es persona 'non grata'", ha subrayado.

A su juicio, el escrito de Correa deja "prácticamente sin defensa" a los acusados por el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano --que arranca el próximo lunes, día 15 de enero--, y desvela el papel de Camps en la trama y que era "el eslabón perdido y la 'X' que tantos años llevamos años buscando". "Camps hasta ahora ha estado muy apartado del foco, seguramente porque sus correligionarios no han querido implicarle, pero ahora quien le pone en el foco es el jefe de la trama", ha subrayado.

De este modo, ha instado a la formación que lidera Isabel Bonig a dar explicaciones sobre "el porqué consistió estas prácticas y cómo engañaron a sus votantes y a los ciudadanos de la Comunitat". "No vamos a aceptar que Bonig diga que esto es cosa del pasado y que no tiene nada que ver con ellos. La realidad es tozuda y este pasado se hace presente y no nos valen las excusas", ha remarcado Barceló.