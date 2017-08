PSPV ve "disparatada" la propuesta del PP de crear un registro de turistas incívicos:es propio de un régimen totalitario

El vicesecretario general del PSPV y portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, ha calificado de "disparatadas" las propuestas presentadas por el portavoz de Turismo 'popular', Fernando Pastor, y considera que "son más propias de un régimen totalitario donde no se respetan los derechos de los ciudadanos".

Al respecto, Manolo Mata ha celebrado en un comunicado que los turistas que acuden a la Comunitat "pueden estar muy tranquilos porque no gobierna el PP a la vista de sus disparatadas propuestas" y ha recordado al Partido Popular que las soluciones que propone "no solo es que competen al Estado central, sino que además son más propias de un régimen totalitario y la gente no está por hacer turismo donde no se respetan los derechos de los ciudadanos".