El PSPV critica el "silencio" de Bonig y le exige que depure responsabilidades "por decencia"

El PSPV-PSOE ha criticado el "silencio" de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ante la "gravedad" de las acusaciones vertidas este viernes en el juicio de Gürtel a los expresidentes Francisco Camps y Alberto Fabra y la senadora Adela Pedrosa por los 'cabecillas' de la trama --Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'--, por lo que ha reclamado que depure responsabilidades "por decencia y por respeto al pueblo valenciano".

La responsable jurídica, Ana Barceló, ha denunciado en un comunicado que la líder 'popular' "no haya salido ya públicamente a exigir a los senadores Fabra y Pedrosa y al 'expresident' Camps su dimisión", pues los tres "deben abandonar inmediatamente las instituciones". "No estamos hablando del pasado, sino de dirigentes y militantes que representan al PPCV en distintas instituciones públicas", ha recalcado.

"YA NO BASTA CON EL PERDÓN"

Hasta conseguirlo, la dirigente socialista ha advertido que "las acusaciones son tan graves y apuntan tanto a la excúpula del PPCV y del Consell que ya no basta con el perdón", sino que, a su juicio, "es necesario conocer toda la verdad, que se depuren todas las responsabilidades políticas necesarias y se devuelva el dinero robado a los valencianos".

"Que Bonig no se excuse más en que no comenta las decisiones judiciales porque no le pedimos eso, sino que de la cara y reconozca que su partido manipuló las reglas de juego democráticas para ganar las elecciones", así como que "ella forma parte del mismo PPCV que sigue implicado en Gürtel y ocupando puestos en las instituciones españolas", ha sentenciado Ana Barceló, tras recordarle que "sigue permitiendo incluso que Camps y Costa continúen como militantes de este PPCV".