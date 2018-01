Pablo González reconoció el reparto de 9 millones de euros de comisiones en Mercasa entre 2007 y 2016

"Eso es un coladero y la espita seguía abierta", señaló a otro directivo del consorcio público en diciembre de 2016

En esta conversación, que se produjo el 12 de diciembre de 2016, González señala a Hermosilla que iba a presentar su dimisión como directivo en Mercasa porque la prensa había comenzado a publicar el escándalo con nombres propios y no quería que le salpicara "la mierda, porque la mierda va a ir en crescendo".

En este contexto, González comenta a su compañero que le dijo a uno de los responsables de la nota que le parecía que no informaban de la verdad, ya que se ocultan dos contratos en vigor con las empresas Metab y Soter -nombres que responden al sonido fonético de las marcas, según aclara la Guardia Civil en su informe al juez- que supusieron 9 millones de euros "por no hacer nada".

"Si es que va a acabar saliendo, joder, si va a acabar saliendo, adelántate y cuéntaselo tú, si es más si eso te vale para decir cómo me lo han ocultado, y lo he tenido que descubrir yo", explica González a su interlocutor.

"Y le digo pero vamos a ver Eduardo y tú este dinero para que crees que ha sido, no es que con éste -añade Pablo González, mencionando al entonces presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide- es con el que se han pagado las comisiones y le digo claro, pero no, pero no solo en un sentido, en todos los sentidos". "Ahí ha habido dinero para todo el mundo, Pablo, para todo el mundo", concluye Hermosilla según refleja la transcripción de la conversación.