Pablo Iglesias arremete contra Errejón: "Se está equivocando en muchas cosas" y "debería rectificar" e "ir de frente"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este miércoles a su secretario político, Íñigo Errejón, de que se está equivocando "en muchas cosas" durante la campaña previa a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II de este fin de semana, y de que "debería rectificar" e ir "de frente".

En una entrevista en El País, recogida por Europa Press, Iglesias ha reconocido que "últimamente está teniendo muchas diferencias" con Errejón y ha apuntado, entre los errores que a su juicio está cometiendo el secretario político, el hecho de que desde su equipo se esté "señalando" al entorno del secretario general para poner de manifiesto sus discrepancias, en lugar de "ir de frente".

"Si tenemos diferencias políticas, hay que señalar esas diferencias pero no busquemos fantasmas", ha denunciado. "Pretender desacreditar las ideas de alguien señalando a compañeros como una camarilla es algo que avergüenza a la gente", ha asegurado, en referencia a los artículos escritos por el exdirigiente Luis Alegre y por el también filósofo Carlos Fernández Liria que critican duramente a su equipo. "Me produce asco", ha dicho sobre el texto de este último.

"Creo que se equivocan en insistir en la búsqueda de enemigos", ha asegurado en relación a los dos filósofos pero también a Errejón y su equipo, al que él nunca señalaría "como una camarilla de cortesanos alrededor" del secretario político.

Además, el secretario general ha defendido que está orgullos de sus compañeros y que "está bien que la formación evolucione y vaya incorporando a más gente". "Hay un cierto complejo adanista en decir que 'Podemos sólo somos quien yo diga'. Eso es erróneo, Podemos no sólo es gente de Madrid ni de la Universidad. Es mucha más gente y nuestra capacidad de incorporar a más gente es buena", ha ensalzado.

Iglesias también ha acusado a Errejón de "confundir" a los votantes al usar en su campaña una imagen de "cartón" de Iglesias, lo que, a su juicio, se puede interpretar como "un manipulación", ya que él ya ha dejado claro que si no gana su lista a la dirección y sus propuestas política y organizativa, dejará de liderar el partido.

Tampoco le ha gustado la campaña lanzada por los 'errejonistas' de 'Recuperar la Ilusión' con los lemas 'Recupera el morado' y 'Ni PSOE ni IU'. "Me ofendió. No sólo es una falta de respeto para los aliados, sino que hay miembros de esa lista que ha militado en IU hasta hace poco tiempo", ha recordado.

Eso sí, ha asegurado que no cree que Errejón, al criticar el "viraje ideológico" que ha emprendido, a su juicio, el entorno de Iglesias, quiera decir que los 'pablistas' quieren convertir Podemos en una nueva IU. "No creo que tuviera la poca rigurosidad intelectual para decir eso. Es como si dijéramos que Errejón es el candidato de Ferraz. Eso simplifica las cosas y no ayuda", ha afirmado.

