Pablo Iglesias: "Los señores de Hazte Oír no tienen cerebro ni corazón"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que "los señores de Hazte Oír puede que tengan pene y vagina, pero no tienen cerebro ni tienen corazón", al tiempo que ha tildado de "gravísimo" que sigan "recibiendo subvenciones".

Así se ha pronunciado Pablo Iglesias en Jaén, donde el líder de Podemos ha visitado en la cárcel a Andrés Bódalo, y a preguntas de los periodistas sobre la campaña contra la transexualidad puesta en marcha por esta plataforma, para lo que ha cambiado el lema anterior en un autobús incluyendo los signos de interrogación para cumplir con lo dictado por el juez que ha paralizado el primer vehículo por poder incurrir en delito con el mensaje que portaba.

Tras apuntar que "los señores de Hazte Oír puede que tengan pene y vagina, pero no tienen cerebro ni tienen corazón", ha calificado de "gravísimo que este brazo ideólogo del PP, fue fundado por un familiar de Rodrigo Rato, siga recibiendo subvenciones de Gobiernos del PP".

"Con dinero público no se puede subvencionar a aquellos que atacan a minorías, que atacan la tolerancia y aquellos que quieren llevar a nuestro país al siglo XIX. Queremos un país del siglo XXI", ha asegurado Pablo Iglesias.

Hazte Oír presentó este viernes la autocaravana, también con los colores naranjas de la organización y con un nuevo lema, muy similar al anterior: 'No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. Interrogación. ¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva?'. De este modo, se elimina el ' Que no te engañen' que acompañaba a 'Los niños tienen pene' y 'Las niñas tienen vulva', escritas a modo de afirmación.

EL FUTURO DE PODEMOS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado que los candidatos de la formación son elegidos por la gente mediante primarias, al tiempo que ha considerado "fundamental seguir caminando" con sus aliados.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que su ex número dos Íñigo Errejón se postule a las primarias para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la tensión que ello podría generar con Izquierda Unida.

"Los candidatos en Podemos los elige la gente a través de primarias y para nosotros es fundamental caminar y seguir caminando con nuestros aliados, respetándonos todos y todas. Los compañeros que vayan en las listas, sean de la formación política que sean, son todos compañeros, eso nosotros lo respetaremos y no tengo ninguna duda de que nuestros aliados harán lo mismo", ha dicho.

Por otro lado, cuestionado por despidos de personas afines a Errejón que han denunciado un ERE encubierto, Iglesias ha indicado que "se ha querido plantear que Podemos está dividido", pero "no" es así y ha "salido mucho más fuerte que nunca de Vistalegre".

"Estoy orgulloso de que la nueva ejecutiva contara con 76 votos a favor y solamente dos abstenciones. Se quiso vender que nos íbamos a romper. Estamos mucho más fuertes, caminamos juntos, redoblamos la apuesta para 2019 y 2020. Ganaremos las autonómicas, las municipales y ganaremos a Rajoy las elecciones", ha declarado.