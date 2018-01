Pablo Iglesias registra una iniciativa para forzar a Rajoy a convocar el Debate sobre el estado de la Nación

Lo justifica en que, al margen de la "guerra de banderas", la situación es "muy grave" y la salida de la crisis sólo es "un mito"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque "cuanto antes" el Debate sobre el estado de la Nación.

Este tipo de debates se vienen celebrando desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura. La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y en el segundo semestre fue la investidura de Rajoy, ya a finales de octubre. El año pasado no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo.