Pablo Iglesias ve "grandes posibilidades" de repetición electoral por los vetos entre los partidos

Cree que, ante la incapacidad de Junqueras, Arrimadas e Iceta para sumar mayorías, Domènech puede ser la alternativa con menor rechazo

En dicha conversación, que ha sido muy breve, Iglesias y Sánchez no han profundizado sobre el escenario catalán postelectoral, pero el líder 'morado' no ha perdido la oportunidad de defender su convicción de que es su candidato, y no el del PSC, Miquel Iceta, quien a será capaz de recabar más consenso para formar un Gobierno, aunque obtenga menos apoyos en las urnas.