Pablo Iglesias pide a la senadora vasca que deje su acta: "Quien no cumple el código ético se tiene que ir"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este viernes a la senadora vasca Elvira García, después de que ésta haya abandonado el partido morado tras la polémica de su deuda por no pagar una vivienda social, que deje también su escaño en el Senado, porque éste debe ser para un representante de la formación morada.

"Si alguien no cumple con el código ético se tiene que ir y le vamos a pedir el acta. No hay duda, quien no cumple el código ético, se tiene que ir", ha sentenciado Iglesias en declaraciones a los medios antes de participar en un acto con militantes en Madrid.

La senadora vasca, que vivía de alquiler en una vivienda social que no abonaba, ha decidido dejar la organización pero mantener su escaño en el Senado, tal y como ha confirmado el secretario de Organización de Podemos en Euskadi, Lander Martínez. El dirigente vasco ha informado además de que García tampoco cumplía con la obligación que marca el código ético del partido de donar parte de su salario como senadora al partido y a fines sociales.

Según Iglesias, con estas circunstancias, y tras abandonar la formación morada, García debe dejar también su acta "por una cuestión de normalidad". "Le vamos a solicitar que deje el acta porque ese acta es de Podemos y tiene que estar representada por alguien que represente a nuestra formación política. No vamos a ponérselo difícil, pero pensamos que tiene que dejar el acta porque eso es lo sensato", ha enfatizado.