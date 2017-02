Iglesias responde a González: "El mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones"

En declaraciones a los medios en el Congreso, Iglesias ha reafirmado que a su formación no le gusta "que haya presos políticos en ningún sitio", pero ha advertido a González de que no es quién para pedir a Podemos que "dé la cara" en este asunto, tal y como ha hecho este jueves tras el acto conjunto que ha celebrado con Aznar para mostrar su apoyo al opositor venezolano encarcelado Leopoldo López.

"Somos una organización política que aspira a gobernar y no nos gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero a nosotros el mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia. Pensamos que no tiene que haber presos políticos, ni en Venezuela ni en ningún lado, pero me parece muy irresponsable que en algo tan serio como la política exterior algunos, siendo expresidentes, lo utilicen como una suerte de elemento arrojadizo en la política doméstica", ha criticado.

En esta línea, ha acusado a Aznar y González de ser "enormemente irresponsables" por "echar gasolina al fuego". "Parece que piensan más en sus consecuencias de política interna para España que en otra cosa", ha apostillado, antes de señalar que "llama la atención que estos dos señores estén tan preocupados por ese país" y no por lo que ocurre en otros como Arabia Saudí.

NO ENTRAN EN LOS "COMPLEJOS" DE AZNAR Y GONZÁLEZ

"Defendemos los Derechos Humanos y civiles y vemos mal que alguien pueda estar en la cárcel por su ideas, pero en política internacional hay que mantener una actitud de Estado, que no esté definida por cuestiones de política doméstica", ha enfatizado.

Así, ha explicado que en Podemos apuestan por la actitud que han tenido el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Papa o el secretario general de la ONU, encaminada a tratar de mediar entre las partes, respetando la soberanía de los países. "Creo que ni Aznar ni Felipe González están en su mejor momento y para nosotros no es interesante entrar en sus polémicas y sus complejos", ha remachado.