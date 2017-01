Errejón sobre su discusión con Iglesias: "Siempre discutimos y hablamos con pasión"

Pablo Iglesias e Iñigo Errejón han mantenido una intensa discusión en el escaño que ha sido captada por las cámaras de los fotógrafos en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Podemos, Errejón, no ha negado dicha discusión aunque la ha calificado como un debate en el que hablan las cosas con "pasión". "No ha pasado nada. Seguimos hablando y seguimos trabajando juntos". El número 2 de Podemos ha apuntado además que lo que "pasa en el escaño se queda en el escaño", y no ha querido explicar el motivo de la misma. El diputado del partido morado ha calificado a Iglesias de "amigo y compañero" y, ha dicho que comparten muchas cosas entre ambos, y que para las otras cosas que no comparten hay unas primarias.