Iglesias y Errejón... del amor a Vistalegre II

Hay algo en lo que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón coinciden: la campaña para Vistalegre II no ha sido limpia. Iglesias asegura que “eso es un error y no se puede volver a repetir”, aunque añade que no puede ser “equidistante porque no creo que todo el mundo haya cometido errores de la misma dimensión”. Errejón también enfatiza que “no hemos hecho las cosas bien. Ha imperado la cultura del todo o nada, del blanco o negro, del conmigo o contra mí”.