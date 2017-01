La discusión entre Pablo Iglesias y Errejón, protagonista del Pleno del Congreso

Alerta roja en el Congreso al hilo de una fotos que sugieren que la disputa en Podemos llega al cara a cara. Y es que los fotógrafos han captado un episodio inusual y llamativo que ha terminado por ser protagonista del pleno. Los dos grandes rivales, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, enfrascados en lo que parece ser algo más que una amigable charla. Han sido las imágenes las que han impuesto de primeras su versión, hasta que al rato, al fin, han llegado las explicaciones. "No somos holandeses. Somos españoles y cuando hablamos, pues bueno, gesticulamos. En el futuro procuraremos no mover las manos. Pero no, ha sido una conversación normal en el escaño", ha dicho Iglesias. "Nada, debatimos y a veces debatimos con pasión y a veces hablamos con pasión, pero no ha pasado nada. Seguimos hablando y seguimos trabajando juntos", explicó Errejón. "Pasión", "intensidad", son los términos que ha escogido Errejón, que ya en su día usó lo de "debate abierto" para calificar su, para otros, 'guerra abierta' con Iglesias. "Cada uno lo puede calificar como quiera, yo creo que ahí están las imágenes", recalcó. Con Vistalegre a un paso y la tensión cada vez mayor, no aclaran, sin embargo, sobre qué hablaban: "Las cuestiones entre amigos se quedan entre amigos y las cosas del escaño se quedan en el escaño", sentenció Errejón.