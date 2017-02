Iglesias acusa a Aznar y González de "irresponsables" y "echar gasolina al fuego"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado a los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe González, por sus denuncias sobre Venezuela y les ha acusado de "echar más gasolina al fuego". Preguntado acerca de si Podemos condena el encarcelamiento de López, Pablo Iglesias ha dicho que "no estamos de acuerdo con que alguien pueda estar en la cárcel por sus ideas", pero ha calificado como "irresponsables" a Aznar y González en materia de Política Exterior, en contraste con otro ex presidente como José Luis Rodríguez Zapatero, que "estuvo en Venezuela mediando y buscando soluciones. Eso es lo más sensato". Según Iglesias, "ni Aznar ni González están en su mejor momento y para nosotros no es interesante entrar en sus polémicas ni en sus complejos".