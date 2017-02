Iglesias: "Nuestro proyecto tiene que estar por encima de las relaciones personales"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acudido al plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras solo un día después de revalidar su liderazgo en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, junto a sus propuestas políticas y el rumbo estratégico que seguirá el partido en una nueva etapa. Siendo la gran incógnita la posición que ocupará ahora el que ha sido su gran rival en esta cita, su número 2, Íñigo Errejón, Iglesias ha asegurado: "Errejón tiene que seguir siendo un dirigente fundamental de Podemos. A mí me parecería fundamental que esté en la nueva Ejecutiva. Y creo que tiene que tener un papel importante".

Solo un día después de revalidar su liderazgo tras ganar el duelo a su número 2, íñigo Errejón, en Vistalegre II, Pablo Iglesias ha reconocido ante Pedro Piqueras en Informativos Telecinco estar "satisfecho" con los resultados " pero recordando algo: humildad. "Recordando lo que nos han dicho: saber ganar".

Preguntado en un primer bloque sobre la corrupción, que salpica estos días directamente al entorno del Partido Popular, ha afirmado:

"Es escandaloso que el PP esté gobernando en este país. Por eso no entendemos al PSOE, donde el 'no es no' se convirtió en 'sí es sí'.

"La policía estuvo buscando en la sede del PP discos duros que habían sido destruidos. Hoy vemos a Ana Mato, al presidente de Murcia, pero también lo que sucedió con el banco de este país y con Bankia. El Gobierno protegió de manera corrupta a los bancos al tiempo en que no protegía a las familias que es lo que tiene que hacer un Gobierno", sentenció.

LA DIVISIÓN INTERNA EN PODEMOS

Cuestionado sobre si Podemos estaba a punto de la ruptura ante los gritos de "unidad" de los suyos en Vistalegre II, el líder de la formación morada ha contestado: " Los inscritos nos han dado una lección. Esa demostración de inteligencia, fraternidad y altura política... Demostraron algo a los dirigentes, que no siempre estuvimos a la altura de los inscritos. Creo que siempre han señalado el momento correcto y marcaron el camino cuando había dudas, como al respecto de las confluencias. Después de semanas en las que no hemos dado la mejor imagen y nos hemos equivocado al llevar a los medios el debate, los inscritos e inscritas han dicho 'unidad'", valoró.

"Es normal que se digan determinadas cosas porque eso forma parte de las reglas del juego. Creo que tenemos que ser una fuerza política transversal, que es parecerse a los problemas de los españoles. Tiene que ver con que a nosotros no se nos puede olvidar cómo vive y cómo trabaja la gente que nos está viendo ahora mismo. No nos podemos parecer a la vieja política que está llevando a España al desastre".

IZQUIERDA UNIDA Y LA SOCIAL-DEMOCRACIA

¿Son ustedes un partido más radical? ¿Están más cerca de Izquierda Unida y más alejados de la social-democracia?, preguntó Pedro Piqueras a Iglesias, que procedió con su respuesta haciendo diferenciación entre 'radical' y 'extremismo':

"La palabra radical está bien. Y esa nos gusta a todos. Radical es ir a la raíz del problema. Si radical es ser extremista... hablan de un Gobierno irresponsable, nada moderado y extremista", dice en referencia al PP y sus políticas.

"Izquierda Unida son compañeros porque compartimos muchos proyectos de programa y de país. El PSOE, porque se ponga una pancarta que dice 'izquierdas', a mí eso no me dice nada", defiende, al hablar de la formación liderada por Alberto Garzón.

Mas allá, reconoce, "creo además que podemos ser optimistas con algunos proyectos social demócratas. Creo que en EEUU se ha demostrado algo. Quien podía ganar a Trump no era Hillary Clinton, era Bernie Sanders".

¿SE HA REFORZADO EL ALMA COMUNISTA?

"Yo creo que, con mucho respeto a los comunistas, que se ha producido un intento de criminalizar. Algo que forma parte de otra época. Nosotros somos lo que hacemos y lo que demostramos. Júzguennos por eso. Nosotros hemos demostrado no solamente que podemos ganar elecciones sino que podemos gobernar con más eficacia. El problema es que en España algunos han decidido entregar el Gobierno a un partido corrupto.

"ESTAR EN LA CALLE"

Como hizo durante la campaña para Vistalegre II, el líder de Podemos ha hecho hincapié, al ser preguntado por ello, en la importancia de acercar la política a los ciudadanos. A "estar en la calle". No se trata de "agitación", explica, sino "en los problemas de la gente. Estar en la calle es que nosotros estemos en la cola del paro, en los barrios donde la gente tiene problemas para llegar a fin de mes; parecernos un poco a la sociedad. El problema de la moqueta es que está construido para que te enamores de la importancia que te dan", lamenta.

"Si la pregunta es, hay que ser moderados como el PP o el PSOE. Mire, no son moderados. Si el PP o el PSOE vuelven a cambiar la constitución sin consultar a los ciudadanos, podemos llevarlo a los tribunales. No es moderado llevar a cabo desahucios. Estamos gobernados por sectores extremistas que pone a los bancos por delante de las mayorías sociales. Lo más moderado es defender que suba el salario mínimo, que tiene que haber un sistema de protección social"

ÍÑIGO ERREJÓN Y LA SECRETARÍA POLÍTICA DE PODEMOS

Al respecto de las palabras de Monedero, que sugiere que Errejón no debería ocupar el cargo de la Secretería Política, pues lo considera el mismo cargo que el de secretario general, Pablo Iglesias contesta con rotundidad, apelando al Consejo Ciudadano:

"Eso no lo tiene que decir Monedero, ni siquiera yo. Lo tiene que decidir el Consejo Ciudadano. Yo considero que Errejón tiene que seguir siendo un dirigente fundamental de Podemos. A mí me parecería fundamental que esté en la nueva Ejecutiva. Y creo que t iene que tener un papel importante. Quiero que los compañeros se posicionen y tomemos la decisión más útil".

En este sentido, y respecto a la sensación de que pudiera delegar todo en el Consejo Ciudadano, explica: "T enemos personas capacitadas para hacer cualquier cosa. El primero Íñigo Errejón, porque es un compañero muy importante. Creo que tenemos que incorporar también a otros que no estaban, como Miguel Urban. Creo que hacen falta mujeres que adquieran un rol más visible y con más importancia".

Más allá, ha confesado que "esta noche" hablará con su compañero Errejón. " Nosotros hemos hablado siempre de todo. Y cuando digo de todo es de todo. Creo que ahora toca hablar de lo que ha ocurrido en Vistalegre y de lo que tenemos que hacer en el futuro. Toca hablar de personas, de equipo, y vamos a tener una conversación franca", ha dicho antes de reiterar su defensa de un Podemos que "tiene que ser un espacio donde se asegure la paridad", donde "haya mujeres que puedan ocupar un rol importante". "Nuestra tarea es inmensa y todos estamos comprometidos con ganar al PP", ha zanjado.

SU RELACIÓN PERSONAL CON ERREJÓN

Preguntado por su relación personal con el hasta ahora número 2, Iglesias ha asegurado que "están perfectamente", y ha valorado el origen de la formación puntualizando al respecto: "Podemos ya no puede seguir siendo un grupo de amigos, de profesores, universitarios... Es un origen que es muy bonito y nos genera cierta ilusión, pero ahora somos una fuerza política que aspira a ganar el PP y tenemos que superar de alguna manera esa dinámica que fue importante. Pero nuestro proyecto tiene que estar por encima de las relaciones personales; y con todo le digo que nuestras relaciones personales son buenas.

"NO ENTENDEMOS QUE EL PSOE SOSTENGA UN GOBIERNO DEL PSOE"

En cuanto a las relaciones con el PSOE y la gestora, con Mario Jiménez, su portavoz, afirmando recientemente que "las juventudes comunistas han tomado Podemos", Iglesias considera que "un exceso de sobreactuación hacia afuera no ayudan a unas relaciones que debemos tener, que han de ser a un tiempo sinceras y a un tiempo cordiales".

"Nosotros vamos a ser sinceros, les vamos a decir que no entendemos que sostengan un Gobierno del PP", puntualiza, sin dejar de reconocer que es consciente de que tienen que entenderse, tal y como están las cosas, para llegar al Gobierno, como sucede de forma regional.

ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA



En lo relativo a la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, Iglesias ha manifestado que "es un proceso de involución democrática en la que todavía es en algunos aspectos, primera potencia mundial. Mucha nostalgia tendrán en EEUU y en el mundo, de Bernie Sanders, que hoy sí hubiera podido ganar a este señor (Donald Trump)", ha apuntado.

Además, Iglesias ha afirmado que "en las relaciones Trump-América Latina, el Gobierno está haciendo el ridículo".

Abordando la actualidad de la Unión Europea, ha explicado: "Yo soy europeista, pero creo que si Europa sigue la lógica neoliberal de los últimos tiempos, se va a pique. Hace falta una Europa social y democrática. Una Europa dominada por los intereses de las grandes oligarquías alemanas no tiene ningún sentido. O cambiamos Europa; una Europa social, antirracista, o no se podrá salvar a la Unión Europea. Hace falta una integración que nos haga a los europeos ser independientes de cualquier potencia.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Finalmente, tra el último caso de violencia de género que ha golpeado a España, una lacra que no deja de crecer en número, ha sentenciado: "Hacen falta recursos, políticas específicas. Dotar a los servicios de los Ayuntamientos de capacidades para intervenir, como alternativas habitacionales. Es una vergüenza lo que está ocurriendo", finalizó.