Paca Sauquillo defiende esta "democracia imperfecta" frente a una dictadura "de la que mucha gente no se quería enterar"

La presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid, Paca Sauquillo, ha defendido esta "democracia imperfecta" frente a una dictadura "de la que mucha gente no se quería enterar" cuando se cumplen 40 años de la masacre de los abogados de Atocha.

Las declaraciones las ha hecho durante la presentación del libro 'Cristina, Manuela y Paca. Tres vidas cruzadas entre la justicia y su compromiso', en la que ha estado acompañada por Cristina Almeida y Manuela Carmena. Las tres, amigas y compañeras desde la universidad, estuvieron al frente de despachos laboralistas en 1977.

"En dictadura hubo mucha gente que no se quería enterar de que había una dictadura. Con esta democracia, imperfecta pero democracia, no tenemos a uno de la Brigada Político-Social que nos vigile", ha argumentado. Esto le ha llevado a decir a las nuevas generaciones que "no se puede dar un paso atrás", que "hay que defender a los inmigrantes y a los refugiados y que la lucha por la libertad y la democracia no se puede cuestionar un solo momento".

Sauquillo ha confesado que ella carga con dos mochilas vitales, una alegre y otra "pesada", con la muerte de su hermano, asesinado entre los abogados de Atocha, de su cuñada, la muerte años después de su hijo y de su compañero.

Paca Sauquillo ha querido hacer un homenaje a las madres que permitieron que muchas mujeres de su generación pudieran ir a la universidad en una época "donde la hija del portero entraba por una puerta del colegio" y ella por la principal. En la universidad que encontraron el feminismo era casi imposible. "Leíamos 'El segundo sexo' de Simone de Beauvois y aquello era revolucionario", ha recordado entre sonrisas. Ahora "hay hasta alcaldesas", ha bromeado.

Ahora, con el cometido que tiene al frente del comisionado, es más consciente que nunca que hay muchos aspectos de la historia que no conocía. "La memoria hay que recuperarla", ha defendido.