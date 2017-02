El Pacte pel Referèndum pedirá reunirse con el Gobierno central y eurodiputados

Defenderá que es "legal" celebrar un referéndum en el marco de la Constitución Española

El grupo promotor del Pacte Nacional pel Referèndum, que lidera el exdiputado socialista del Parlament Joan Ignasi Elena, pedirá una reunión con el Gobierno central y con eurodiputados de todos los colores políticos para defender la celebración en Cataluña de un referéndum acordado entre la Generalitat y el Estado.

Así lo ha explicado el propio Elena en rueda de prensa desde el Parlament, después de la reunión de una hora y media que ha celebrado este jueves esta plataforma que impulsó en diciembre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que aglutina a los partidos y entidades partidarios del referéndum.

Elena ha avanzado que en estas reuniones expondrán básicamente dos ejes: que el "conflicto político" que hay en Cataluña solo se puede resolver con un referéndum sobre el futuro político de esta comunidad, y que este referéndum puede hacerse dentro del marco de la Constitución Española sin vulnerar ninguna ley.

"Este referéndum se puede celebrar, es legal y es posible y luego es legítimo estar a favor y estar en contra. Hay muchos constitucionalistas que afirman que el referéndum se podría celebrar con la legalidad española", ha argumentado.

La tesis de los promotores del Pacte es que el Gobierno no autoriza el referéndum porque "no quiere, no porque legalmente no sea posible", y esto es lo que transmitirán en todas las reuniones que mantengan en los próximos meses, incluida la que tengan con el Ejecutivo central si éste la acepta.

El exdiputado del Parlament ha añadido que, aparte del Gobierno central y los eurodiputados, también pedirán reunirse con los grupos parlamentarios en el Congreso de todos los partidos, también aquellos como PP, PSOE y Cs que se oponen frontalmente al referéndum.

SE DIRIGIRÁN A LOS "ELECTOS"

El Pacte pel Referèndum prevé convocar actos en Catalunya, en el resto del Estado y en Europa buscando adhesiones a su propuesta, unos actos que estarán especialmente dirigido a los cargos "electos" --locales, regionales y nacionales-- en tanto que son los representantes de la ciudadanía.

Elena ha explicado que lo que une a los miembros del pacto es la defensa de un referéndum pactado, por lo que ha asegurado que el grupo promotor del que forma parte no entrará en la defensa de un referéndum unilateral ni en el debate sobre en qué fecha debe convocarse.

Más allá de abordar el plan de trabajo de los integrantes del pacto, la reunión de este miércoles también ha servido para que todos los miembros den luz verde al manifiesto fundacional de la plataforma, que se dio a conocer la semana pasada y que defiende el referéndum acordado entre Generalitat y Estado.

OCHO MIEMBROS

Este grupo promotor que lidera Elena está formado por otros siete miembros: los exdiputados de ICV en el Parlament Francesc Pané y Jaume Bosch; la exalcaldesa socialista de Badalona Maite Arqué; la exconcejal socialista en Barcelona Itziar González; la exconsellera de CDC Carme-Laura Gil; la exdiputada de ERC Carme Porta y el director de la revista 'Catalan International View', Francesc de Dalmases.

El Pacte Nacional pel Referèndum tiene previsto abrir en el plazo de diez días una web donde los partidos políticos y las entidades económicas y sociales partidarias del referéndum podrán inscribirse para manifestar así su apoyo a este proyecto político.

Elena también ha dado su visto bueno a que EnComúPodem quiera impulsar una comisión en el Congreso que aborde el derecho a decidir de los catalanes: "Todo lo que sea poner luz sobre la realidad política de Catalunya nos parece positivo".