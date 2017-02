Pagazaurtundua: "Hemos conseguido que no haya asesinatos, hay que lograr que acabe el odio y la IA condene el pasado"

Considera que la ponencia de Memoria y Convivencia "quedará empantanada" porque no hay voluntad por EH Bildu de condenar los crímenes de ETA

Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD y hermana de Joseba Pagazaurtundua, exjefe de la policía Municipal de Andoain y militante socialista asesinado por ETA, cree que en Euskadi se ha conseguido "que no haya asesinatos y ahora hay que lograr que no haya odio político y que el mundo de ETA condene el pasado".

Tras señalar que es la sociedad la que debe "obligar" a ese mundo a dar esos pasos, considera que la ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco "quedará empantanada" porque "no hay voluntad" por parte de EH Bildu de condenar los crímenes de la banda.

La familia Pazaurtundua ha organizado para este próximo domingo en Andoain un acto cívico en memoria del exjefe de la Policía Local con motivo del 14 aniversario de su asesinato, que se centrará en denunciar "el discurso del odio" que, a su juicio, todavía persiste en las sociedades vasca y navarra.

La representante de UPyD ha señalado que, "por suerte, ya no se asesina a los que piensan" de forma diferente "que los asesinos de ETA, y eso es un avance muy importante para la sociedad porque puede empezar a sanar sus heridas de décadas de persecución y de acoso al que representaba al Estado español y a los no nacionalistas, en una especie de antiespañolismo furibundo, fanático, que todavía continua".

No obstante, ha indicado que, "aunque la vida privada ha mejorado, aunque hay chavales que no han vivido toda esta desgracia, esta tragedia y esta persecución, no conseguimos enfrentarnos al pasado de una manera coherente, que limpie bien toda la toxicidad ambiental".

A su juicio, "no ha cambiado el odio enmascarado, las trampas que hace el mundo de Batasuna y de ETA para no condenar el pasado, para no asumir esa historia intolerable". "Y esas cosas son las que perjudican e intoxican mucho la vida política y parlamentaria, y las que causan dolores añadidos", ha destacado.

Maite Pagazaurtundua ha recordado que sigue existiendo "el enaltecimiento de terroristas cuando salen de las cárceles, el adoctrinamiento de niños en el odio a lo español y campañas de acoso, por ejemplo, a la Guardia Civil y a sus familias".

"Otra cosa terrible es que se sigue atemorizando en los pueblos a los representantes de los partidos constitucionalistas", ha señalado en alusión a las pintadas amenazantes e insultantes aparecidas este semana en la sede del PSE-EE de Hernani.

Pagazaurtundua se ha mostrado convencida de que "se puede conseguir" que la izquierda abertzale "se enfrente al pasado, y deje de utilizar buenas palabras en unos sitios y mantenga un fondo de intolerancia en otros".

"Lo tienen que conseguir las fuerzas políticas que son plenamente democráticas porque Batasuna ha conseguido la legalización, pero arrastra un fondo que no ha limpiado todavía. No tiene una mentalidad plenamente democrática porque no condena su pasado", ha añadido.

A su juicio, la izquierda abertzale quiere "cargarle la factura de eso a los demás y no puede ser". "La sociedad puede ayudar en eso, pero está un poco pasiva y hay que liderarla", ha indicado, para apuntar que "el odio político no tiene sentido en la Euskadi de estos momentos".

Por ello, ha emplazado a que "se desarticule el discurso del odio", y a que los presos de ETA y quienes apoyaron a la banda ayuden a "aclarar los crímenes sin resolver y asuman el pluralismo político".

EPPK

La eurodiputada de UPyD ha considerado que el hecho de que ahora el colectivo de presos de ETA, EPPK, haya accedido a que los reclusos puedan acceder a beneficios penitenciarios de forma individualizada, supone que asume que durante años ha tenido a los reclusos "víctimas de su exigencia" de que no aceptaran la legalidad para su excarcelación.

"Les han tenido cumpliendo las penas de la peor manera posible por objetivos políticos. Les han utilizado doblemente, para matar y para, después, victimizarles, no dejando que tuvieran progresiones de grado normales ni una reinserción", ha dicho.

A su juicio, ahora el EPPK está "haciendo una ciaboga complicada y difícil" porque "va a tener que asumir la legalidad". "Se están haciendo a la idea de que no va a haber impunidad", ha afirmado.

Sobre las límites de no recurrir a "la delación y al arrepentimiento" que el colectivo de presos de ETA ha puesto a los reclusos, Maite Pagazaurtundua ha subrayado que "es una manera equivocada de ver las cosas" porque, "en realidad, lo malo es haber matado y lo correcto es aclarar todos los asesinatos".

"Es algo absolutamente justo y reparador ayudar a que aquellos que se han visto afectados conozcan su verdad, libera de esa carga a quienes lo han hecho", ha manifestado.

"EL CLAVO ENFERMO"

Pagazaurtundua ha explicado que este año el acto en conmemoración a su hermano estará centrado en subrayar la necesidad de acabar con "el discurso del odio", lo que supone "el clavo enfermo" en la sociedad vasca.

En la plaza del Ayuntamiento de Andoain la familia colocará un panel de grandes dimensiones con frases pronunciadas por miembros de ETA y su entorno durante los años 2002 ó 2005 y algunas que han sido realizadas en 2016, "que se parecen como gotas de agua".

En el acto cívico, que denunciará "el odio enmascarado" de quienes todavía no han condenado su pasado, intervendrán, además de Pagazaurtundua, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, y el filósofo Fernando Savater.

'BUZÓN DE JOSEBA'

La eurodiputada de UPyD espera, además, que este año en el 'buzón de Joseba' --uno físico instalado en 2015 en Andoain y otro virtual para que la ciudadanía ejerza "su responsabilidad" en el pasado terrorista de ETA --, haya alguna aportación de quienes "han señalado o colaborado para matar a sus vecinos o han coreado pidiendo su asesinato".

Hasta el momento, según ha explicado, han escrito algunos cientos de personas que han contado sus emociones o algunos que han relatado que "miraron hacia otro lado" ante los crímenes y que "no defendieron" a las víctimas.