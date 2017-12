Page, sobre la Agencia Tributaria catalana de Iceta: "Lo que afecta a todos los españoles se decide entre todos"

Dice que tampoco tiene previsto que le lleven a dar mítines en Cataluña

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la propuesta del secretario del PSC y candidato de este partido a las elecciones catalanas, Miquel Iceta, de crear una Agencia Tributaria catalana, ha dicho que no entra en ese debate ahora, "porque están en campaña y me parece bien que en campana discutan todo lo que tengan que discutir en Cataluña".

"Lo único que digo --ha puntualizado-- es que lo que afecte a todos los españoles se decide entre todos los españoles y la financiación, que nos afecta a todos, no se puede dejar llevar ni de compromisos electorales en un rincón de España, por muy importante que sea como es Cataluña, como tampoco sería admisible que una situación de Castilla-La Mancha afectará a otras comunidades".

Como presidente de Castilla-La Mancha y como dirigente político, ha remarcado, "no voy a entrar en la campaña catalana. No tengo previsto, además, que me lleven a dar mítines a Cataluña", ha concluido.