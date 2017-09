Page rechaza la idea de Blanco de instaurar la "bicefalia" en el partido: "Respeto su modelo, pero no lo comparto"

El secretario general en funciones del PSOE de Castilla-La Mancha y precandidato a revalidar el cargo, Emiliano García-Page, ha rechazado la sugerencia de su adversario en la carrera por liderar el partido, José Luis Blanco, quien ha abogado por instaurar la "bicefalia" y que el máximo dirigente no aspire a presidir la Comunidad Autónoma. "Respeto su modelo, pero no lo comparto".

"Si se aplica a conciencia esa bicefalia, el resultado sería que de ganar él la Secretaría General tendría que dejar la Alcaldía de Azuqueca de Henares, y yo eso no lo quiero bajo ningún concepto. No se me ocurre que de esa forma sea más fácil defender los intereses de la sociedad", ha argumentado García-Page.