Page replica a Sánchez que España no es plurinacional y añade que para gobernarla "no hay que ponerla patas arriba"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emilio García-Page, se ha pronunciado al respecto de la propuesta del precandidato a liderar el PSOE Pedro Sánchez de considerar constitucionalmente a España como un Estado plurinacional, negando esta afirmación y aclarando al exsecretario general del partido que para gobernar el país "no hay que ponerlo patas arriba".

En un encuentro informativo organizado por El Digital de Castilla-La Mancha en el que se ha sometido a las preguntas de los periodistas Esther Esteban, Victoria Prego y Carmelo Encinas, García-Page ha reconocido su "discrepancia abierta" con Sánchez ya escenificada con su dimisión de la Ejecutiva en el mes de septiembre.

"Apostar por lo plurinacional no es de izquierdas. Es hacer el caldo gordo a los nacionalistas. El PSOE no es nacionalista ni plurinacionalista. España es una nación, solo una", ha dicho García-Page, tras lo que ha pedido a su compañero de partido que "no se invente otra España para ganar cuatro votos" del PSC.

(Habrá ampliación)