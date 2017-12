Page intentará "evitar por todos los medios" que "la deriva de Cataluña" suponga un problema financiero para el resto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que durante el próximo año va a estar "enormemente vigilante" para que la "deriva de Cataluña" no se traduzca en un problema financiero para el resto de españoles. "Esa tentación la vamos a intentar evitar por todos los medios".

Durante un desayuno informativo con medios de la región, García-Page ha admitido que "va a ser muy complejo" alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica, pero ha señalado que ese acuerdo no puede pasar "por que se intenten compensar los desastres políticos de Cataluña vía cheques".

Tras instar a que este tema "no se convierta en una pelea entre regiones" y precisar que él no va a "convertir a Castilla-La Mancha en un arma arrojadiza" a "diferencia" de lo que han hecho "otros dirigentes territoriales". "Voy a ser un vigilante férreo de los derechos de mis ciudadanos para que no se pongan en ningún tipo de bombo de lotería ni financiera ni autonómica".