El tribunal de Palma deja que Urdangarin siga residiendo en Suiza, pero prohíbe que Torres salga de España

El ex duque entró en el tribunal con semblante serio y salió con cara de satisfacción

El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, podrá seguir residiendo en Suiza, mientras que su ex socio, Diego Torres, no podrá salir del territorio nacional, según las medidas acordadas este jueves por la Sección Primera Audiencia Provincial de Baleares.

El tribunal, que ha acordado mantener la libertad provisional sin fianza de Urdangarin y Torres, ha impuesto contra el primero sólo la obligación de comparecer el día 1 de cada mes -o siguiente hábil en caso de ser festivo- ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza). Además, Urdangarin deberá comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

En cuanto a Torres, se le ordena, además de la prohibición de salir del país, a entregar el pasaporte y a comparecer en el Juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes -o día siguiente en caso de ser festivo-. También deberá comunicar cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

No obstante, el tribunal ha advertido que si estas medidas son incumplidas, podrá adoptar otras más gravosas para la libertad personal de los acusados, incluida la de prisión provisional.

De esta manera, el tribunal desestima las medidas solicitadas por la Fiscalía -el fiscal Pedro Horrach había pedido prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 euros para Torres-, y se estudiarán y resolverán en resolución aparte las pedidas por la Abogacía del Estado respecto a Torres -embargo de bienes, retención de pagos que pudiera recibir, etcétera-.

En la resolución, contra la que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, el tribunal señala que "los acusados, en ningún momento, han tratado de eludir la acción de la Justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy, a la hora indicada". Además, añade que "ambos acusados disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional".

Cabe recordar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares había convocado para este jueves a las 10.30 horas una vista a puerta cerrada que ha comenzado de manera puntual y ha durado una media hora.

El ex duque ha llegado a la Audiencia sobre las 10.15 horas con el semblante serio y con un traje de chaqueta y una mochila. Allí, algunas de las personas que se han concentrado en las cercanías de la Audiencia le han increpado con abucheos y silbidos. "Chorizo, ladrón, devuelve el dinero", le han gritado.

Urdangarin, quien ha salido de la sede de la Audiencia con cara de satisfacción sobre las 13.00 horas, unos diez minutos después de Torres, está condenado a seis años y tres meses de cárcel y su ex socio, Diego Torres, a ocho años y seis meses por distintos delitos de corrupción y fraude fiscal.