El Consejo de Estado prepara un informe para eximirles de comparecer en esta comisión

Según ha explicado Vergés, el Parlament entiende que todos ellos están obligados a comparecer y que, si no lo hacen, los miembros de la comisión les estarán esperando el día de la citación en la cámara.

Si no se presentan, volverán a convocarles "dos o tres veces, las veces que sean necesarias" antes de presentar una denuncia por un delito de desobediencia, ha dicho Vergés que, por lo menos, espera una respuesta, aunque sólo sea por cortesía institucional.

Sin embargo, el letrado del Parlament presente en la comisión, Francesc Pau, ha explicado que el Parlament no puede controlar a los miembros del Gobierno pero sí puede pedirles información.

"El consejo de Estado tiene una doctrina contraria de que no tienen obligación de comparecer. Se me ha informado oficiosamente de que están preparando un informe para sustentar que no tengan que comparecer en esta comisión", ha desvelado durante la sesión.