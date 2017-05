El Parlament aprueba la ley de la comunidad catalana en el exterior

El Parlament ha aprobado este miércoles en el pleno la ley de la comunidad catalana en el exterior, que regula las relaciones entre la Generalitat y los catalanes establecidos en el extranjero, gracias a los votos favorables de JxSí, PSC, SíQueEsPot y la CUP, y en contra de Cs y PP.

La diputada de Cs Susana Beltrán ha asegurado que la ley "discrimina" a los catalanes que no son independentistas, ya que considera que hay algunos artículos que no reconocen a todos los catalanes y que provocará que muchos no acudan a las comunidades en el exterior.