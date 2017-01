La diputada en el Parlamento catalán Anna Gabriel acusa a JxSí de intentar "eliminar" a la CUP

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha acusado a JxSí de intentar "eliminar" a la formación anticapitalista tras las elecciones del 27 de septiembre, según ha dicho en una entrevista realizada por Pablo Iglesias en el programa 'Otra vuelta de tuerka', emitido la noche del lunes y recogido por Europa Press, en el que ha lamentado las presiones que ha recibido su formación.

"Nos han llevado a un terreno para destrozarnos. Que es distinto que gestionar o cabalgar en las contradicciones. Nos han querido eliminar y todavía hay gente que trabaja para destrozarnos", ha dicho.

Gabriel ha planteado que la lista de JxSí incluía a personas con una trayectoria potente en la sociedad civil y estaba pensada para ganar, pero muchos catalanes creyeron que era necesaria una voz "más contundente" para construir el proceso soberanista y otorgaron diez diputados a la CUP.

Sin embargo, ha considerado que JxSí no ha sabido hacer una lectura acertada de los resultados electorales y ha atacado a los anticapitalistas.

"La gente en las urnas ha dicho que no gane JxSí, que no tenga la mayoría, y que la CUP sea imprescindible. Pero no se hace esa lectura y empieza el 'pressing CUP'", ha sostenido.