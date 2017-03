Parlamento andaluz aprueba la Ley de Memoria que creará una comisión para investigar los crímenes del franquismo

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles, con el apoyo de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y Cs, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que contempla la creación de una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía y que será enviado a una supuesta comisión de la verdad nacional, órgano cuya creación defiende el PSOE.

Durante la votación fueron rechazadas todas las enmiendas mantenidas para el debate final por PP-A (29) y Cs (43). Todas ellas contaron con el voto en contra de PSOE-A, Podemos e IULV-CA.

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A María Márquez ha afirmado que hoy es un "día grande para Andalucía" y ha relatado, entre otros, el caso de Ana, una mujer de 97 años que se encontraba en la tribuna de invitados y cuyo padre fue fusilado. "Después de tantos años estas familias siguen buscando a sus seres queridos y claro que la Transición fue buena, señores del PP, pero tiene una asignatura pendiente con ellos", ha señalado.

Márquez ha dicho que se niega a que se responsabilice a la izquierda de que no haya consenso en torno a esta ley y ha insistido en que la normativa "no va contra nadie". Según ha defendido, se trata de una ley "de la gente que lleva media vida buscando verdad, justicia y reparación". Ha lamentado que PP-A y Cs no se sumen al consenso y ha advertido de que "hoy no es un día de banderas políticas".

Por parte del PP-A ha intervenido el diputado Juan Ramón Ferreira, que ha remarcado que su grupo "respalda sin reservas los principios de verdad, justicia y reparación" de los que parte la ley, así como otras cuestiones como el derecho de las familias a localizar los restos de las víctimas y a impulsar actividades de exhumación y en su caso identificación de las mismas, pero no apoyan la ley porque no están de acuerdo "en otras muchas cuestiones".

Entre ellas, ha criticado el "enfoque que la ley le da a la educación", así como a la Ley de Amnistía, que ha defendido por ser "un abrazo que nos dimos entre todos". Ha criticado que la ley que va a salir del Parlamento es un proyecto "elaborado por IU que el PSOE hace suyo sin tocar ni una coma, y que durante la tramitación se completa con 18 enmiendas de Podemos", pero ninguna de PP-A ni Ciudadanos, según ha criticado Ferreira, que ha dicho que al inicio de la tramitación creía que se podría alcanzar un acuerdo entre los grupos en torno a esta norma.

En nombre de Podemos, su diputado Jesús de Manuel ha pedido perdón por "llegar tarde a quienes nos dejaron sin poder enterrar dignamente a sus seres queridos y también a los descendientes de las víctimas del franquismo que nos acompañan hoy aquí". "Llegamos tarde, pero el tiempo transcurrido no puede ser excusa para no honrar a quienes dieron la vida por defender la democracia, la justicia y la libertad", ha señalado.

De Manuel ha indicado que esta ley quiere esclarecer y difundir la verdad de lo que ocurrió, "y así será por una enmienda presentada por nuestro grupo y que ha sido incorporada después de una laboriosa y negociación". Según ha precisado, la comisión de la verdad "no se llamará así, pero será lo que han sido las comisiones de la verdad en cualquier país del mundo, con la misma composición y similares objetivos. Si tiene pico de pájaro, plumas de pájaro y alas de pájaro es un pájaro".

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha expresado la "condena enérgica" de su grupo hacia la dictadura franquista y el apoyo a que se destinen "todos los recursos necesarios" para que quienes tienen a familiares en fosas comunes puedan darles entierros "dignos", pero ha justificado su abstención a esta ley, entre otras razones, porque "pone en cuestión" un periodo que para su partido es "sagrado" como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que "se aprobó para perdonarnos".

Ha argumentado que la ley se podría haber aprobado por consenso, pero Cs no puede votar a su favor después de que no se hayan aceptado "ninguna de las enmiendas" planteadas, según ha lamentado.

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado "histórica" esta sesión plenaria y ha dicho que es "un día de alegría" porque se va a aprobar "la ley que los hombres y mujeres del movimiento memorialista querían" y a los que ha instado a seguir "alerta y movilizados" para el cumplimiento de esta normativa, "que también abre pasos para impulsar un debate a nivel estatal sobre caminos aún no explorados" en materia de memoria.

El dirigente de izquierdas ha recordado el trabajo que IULV-CA realizó con esta ley durante su etapa en el Gobierno andaluz y ha agradecido al actual Ejecutivo que haya mantenido el mismo texto del anteproyecto aprobado antes del adelanto electoral. Maíllo ha apelado a "los grupos de la derecha" a que sumen al consenso en torno a este ley "de futuro" y que dice que "no es aceptable que en los libros de texto se diga que Lorca murió en Granada".

Finalmente, ha tomado la palabra la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, para cerrar el debate. Ha dado las gracias a los colectivos por su "esfuerzo y ejemplo" y ha considerado "muy valiosa" la contribución que han hecho a la normativa. También ha agradecido el trabajo que hizo el departamento dirigido por Diego Valderas durante la anterior legislatura.

"Estamos ante una ley que no parte de cero, sino que acumula la experiencia de casi 20 años de política memorialista por parte de la Junta", ha señalado Aguilar, para quien hoy Andalucía con esta ley "vanguardista" da un "nuevo paso adelante" con el que contribuir a fortalecer la democracia y la convivencia. "Es la ley que necesitamos, porque pone su mirada en la víctimas y busca reparar el daño causado y dar justicia a las familias", ha zanjado.

En la tribuna de invitados se encontraba el excoordinador general de IULV-CA Diego Valderas, quien durante su etapa como vicepresidente de la Junta impulsó el texto normativo aprobado este miércoles. También han presenciado el debate la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, la hermana de Manuel José García Caparrós y distintos representantes de las asociaciones memorialistas.

Tras la aprobación de la norma algunos asistentes han gritado "Viva la República" y han enseñado la bandera tricolor, así como pancartas con fotos de las víctimas del franquismo.

CONTENIDO DE LA LEY

Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.

Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas.