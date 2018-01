Parlamento andaluz convalida el decreto de Renta Mínima con apoyo de PSOE-A y Cs y la abstención del PP-A, Podemos e IU

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz, reunida este miércoles, ha convalidado el decreto ley aprobado por la Junta el pasado mes de diciembre que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que ha sido respaldada por el PSOE-A y Ciudadanos y ante la que el PP-A, Podemos Andalucía e IULV-CA. Asimismo, en otra votación, el PSOE-A y Cs han rechazado tramitar dicho decreto como proyecto de Ley, como pedían el PP-A, Podemos e IU.

Para posicionar al PP-A, la diputada Ana Vanessa García ha sostenido que este decreto ley demuestra que el PSOE-A "no cree ni sus propias promesas ni cree en la Renta Mínima", toda vez que ha considerado que desde que el Estatuto de Andalucía lo recogió como un derecho, los socialistas "dan bandazos con este asunto". Además, ha criticado que el Gobierno andaluz alegue urgencia para presentar este decreto ley "y no lo haya presentado hace dos o tres años".

Carmen Lizárraga, portavoz adjunta de Podemos Andalucía, ha lamentado que la cuantía de la Renta Mínima no alcance los 600 millones "como piden organizaciones como Save Children", lo que permitiría "cubrir las necesidades de los andaluces que se quedan fuera del decreto". Tras defender que esto sería posible "sin los pactos fiscales regresivos acordados entre el PSOE-A y Cs", la diputada ha abogado por una reforma estructural en Andalucía y tramitar este decreto como proyecto de ley para mejorarlo.

Por Cs, la parlamentaria Marta Bosquet ha explicado que su grupo parlamentario ve justificado este decreto por las consecuencias de la crisis económica y "por la falta de posibilidades de converger que tiene Andalucía con el resto de comunidades". De esta manera, y entendiendo que el decreto servirá para luchar contra la pobreza y la desigualdad, ha explicado que Cs "no ve un gasto en el decreto sino una inversión social para las presentes y las futuras generaciones".

Por último, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido que la Renta Mínima que recoge este decreto "es un gran avance" y sitúa en un papel importante a Andalucía en términos sociales. Así las cosas, ha reprochado a los grupos de la oposición que no reconozcan que el Gobierno andaluz ha hecho con este decreto "algo bueno", toda vez que cree que "no tienen argumentos" para no respaldar el decreto y ha defendido la dotación económica del mismo.