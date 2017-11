El Parlamento de Navarra rechaza conceder la Medalla de Oro a Arturo Campión y pide al Gobierno que lo "reconsidere"

Izquierda-Ezkerra avisa que el político era "claramente racista, xenófobo y clasista" y "manifestó un odio extremo a todo lo extranjero"

El texto destaca que la trayectoria de Campión fue "opuesta al socialismo y a la venida de trabajadores a Navarra para labrarse un futuro". "No es nuestra pretensión revisar la historia ni los personajes que son producto de sus tiempos" si bien "de ahí a ensalzar la figura de algunos va un abismo", precisa el texto.

En declaraciones tras la sesión de la Mesa y Junta, la portavoz del PSN, María Chivite, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta declaración institucional, presentada por su partido e I-E, porque "la trayectoria de este personaje como persona integrista y xenófoba" no son "los valores que en Navarra debemos premiar". En este sentido, ha considerado que el Ejecutivo foral "debiera escuchar lo que se aprueba en el Parlamento de Navarra" que, ha destacado "está aprobada por uno de sus socios", y ha esperado que "reconsidere" su decisión.

Por su parte, la representante de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha asegurado que si el Gobierno de Navarra "no rectifica" su formación no acudirá al acto de entrega de la Medalla de Oro. "El Gobierno debería rectificar porque queda claro que no se ha seleccionado a la persona oportuna", ha incidido.