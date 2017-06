El Parlamento de Navarra exige un referéndum para decidir entre Monarquía o República antes de la visita de los Reyes

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que exige la convocatoria de un referéndum vinculante para que "la ciudadanía del Estado español decida entre Monarquía o República la forma de Estado que desea".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces, José Miguel Nuin, portavoz de I-E y proponente de la iniciativa, ha afirmado que no tiene "nada en contra" del CNTA, pero que les parece "un bochorno para la democracia española que no se permita a la ciudadanía elegir entre monarquía y república".

"Aquí hay que ser demócratas y Felipe VI no lo es, no es democracia que la jefatura del Estado sea propio de una familia, sería si lo hubiese decidido la ciudadanía", ha sostenido.

Por el contrario, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que mientras que Pérez habla de que los Reyes "no tienen legitimidad", Aznárez vaya a acudir al acto con los Reyes. "Que se aclaren. Me parece una incoherencia y una falta de respeto a la inteligencia del conjunto de los navarros", ha comentado.

Laura Pérez le ha replicado que "no hemos recibido ninguna llamada" y ha afirmado que "para empezar, yo no cojo el teléfono" en la Mesa y Junta. "Ha habido un debate interno y hemos decidido abstenernos y no votar en contra", ha zanjado.