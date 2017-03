El Parlamento de Navarra rechaza los incidentes violentos del sábado en Pamplona sin lograr unanimidad

Se han aprobado dos declaraciones institucionales, una presentada por la presidenta de la Cámara foral y otra de UPN y PPN

El Parlamento de Navarra ha expresado este lunes su "rechazo y/o condena" de la forma "más rotunda" a los "injustificables" incidentes violentos producidos el sábado por "grupos de manifestantes", que "retrotraen la ciudad de Pamplona a tiempos pasados que no tienen cabida".

La Junta de Portavoces de la Cámara foral ha aprobado en su sesión de este lunes dos declaraciones institucionales en relación a los altercados del sábado en la capital navarra, sin que ninguna de ellas haya sido aprobada por unanimidad.

Una de las declaraciones ha sido presentada por la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, y se trata del mismo texto que ha sido aprobado en el Consistorio pamplonés. Ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E y el rechazo de UPN y PPN.

Regionalistas y 'populares', por su parte, han presentado su propio texto del que han sido aprobados tres de los cinco puntos que contenía al señalarse en la declaración que los encapuchados que causaron los incidentes eran de la "izquierda abertzale", algo que no comparten los cuatro grupos que sustentan al Ejecutivo, que han pedido que se retirara esta expresión, pero que los proponentes no han aceptado.

En concreto, a través de la declaración presentada por Aznárez, el Parlamento acuerda "rechazar y/o condenar de la forma más rotunda los injustificables incidentes violentos producidos por grupos de manifestantes el sábado 11 de marzo, que retrotraen la ciudad a tiempos pasados que no tienen cabida".

Además, la Cámara denuncia "este tipo de estrategias violentas que, contra el deseo de la mayoría social de esta ciudad, quieren romper la convivencia ciudadana y que generan alarma social" y se solidariza con "quienes sufrieron daños materiales o personales de forma directa o indirecta".

Igualmente, el Parlamento expresa su "compromiso" con "el fomento de una convivencia libre y pacífica en nuestra ciudad y comunidad, que es contraria a cualquier conducta violenta o que fomente el odio en nuestra sociedad".

DECLARACIÓN DE UPN Y PPN

Por su parte, en la declaración presentada por UPN y PPN el Parlamento manifiesta su "solidaridad y apoyo a quienes han resultado afectados por estos altercados, en especial a los ciudadanos heridos por la acción de los violentos, a los vecinos del Casco Antiguo y a todo el personal que regenta y trabaja en comercios y establecimientos de hostelería del centro histórico de Pamplona". Este punto ha prosperado con el apoyo de UPN, Geroa Bai, Podemos, PSN, PPN e I-E y el voto en contra de EH Bildu.

Además, la Cámara foral traslada su "apoyo y felicitación a la Policía Nacional que con su efectiva e impecable actuación evitó un mayor número de daños a personas y bienes en el centro histórico de Pamplona", un epígrafe que ha salido adelante con los votos a favor de UPN, PSN y PPN, las abstenciones de Geroa Bai e I-E y el voto en contra de EH Bildu y Podemos.

Asimismo, con el voto a favor de UPN, Podemos, PSN, PPN e I-E, la abstención de Geroa Bai y el rechazo de EH Bildu, el Parlamento de Navarra expresa su apoyo a "la investigación de los hechos y sus causantes a fin de que sean puestos a disposición de la Justicia".

No ha prosperado de la declaración de regionalistas y populares el primer punto en el que pedían que el Parlamento de Navarra condenara "sin paliativos" el "terrorismo callejero que provocaron en Pamplona los grupos de encapuchados de la izquierda abertzale al término de la manifestación convocada por ATA". Ha logrado el apoyo del PSN, pero ha votado en contra el cuatripartito.

Tampoco ha sido aprobado el quinto punto del texto para que la Cámara foral reiterara "la voluntad de seguir trabajando en la búsqueda de la convivencia y el respeto" y declarara que "los actos provocados el pasado sábado suponen la evidencia de que existen grupos radicales ligados a la izquierda abertzale que tienen por finalidad violentar la convivencia pacífica para conseguir sus objetivos". Han votado a favor UPN, PSN y PPN, Geroa Bai se ha abstenido y EH Bildu, Podemos e I-E han votado en contra.

UPN: "ES OBVIO QUE FORMABAN PARTE DE LA IZQUIERDA ABERTZALE"

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha condenado "sin paliativos" los "graves" sucesos del sábado y ha reivindicado que "no se puede volver a los años que desgraciadamente hemos tenido que soportar en esta tierra".

En su opinión, sobre este tema "no caben medias tintas y se tiene que ser contundente" y ha considerado "obvio" que "las personas que se manifestaron forman parte de la izquierda abertzale". Por ello, ha asegurado que si EH Bildu "quiere cortar con esto lo puede cortar, pero lo tiene que hacer de forma contundente y sin medias tintas". Preguntado por qué UPN ha apoyado la declaración en el Consistorio y no en el Parlamento, ha contestado que "ayer por la mañana había una información y hoy tenemos otra, hoy tenemos una declaración de ATA" que es "un total y absoluto disparate democrático" y que utiliza "lenguaje bélico".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha considerado que la declaración aprobada por el Ayuntamiento de Pamplona, y presentada en el Parlamento, es "una declaración con la única voluntad de salir del paso" y ha afirmado que decir "rechazar y/o condenar no es admisible bajo ningún concepto". "Esto es andar con paños calientes y con medias tintas", ha sostenido.

Ha asegurado que al PPN "los hechos del sábado nos preocupan sobremanera porque demuestran que la kale borroka ha vuelto a Navarra con el interés de amedrentar y sembrar el terror en la población navarra" y ha deseado que "caiga todo el peso de la ley y con toda la contundencia" a los que provocaron los incidentes.

EL CUATRIPARTITO LAMENTA QUE UPN Y PPN BUSQUEN "CONFRONTAR"

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha reprochado a UPN que con el texto que ha presentado "lo único que está haciendo es seguidismo del PPN" y ha calificado de "partidario, sectario e inaceptable" que ambos partidos "no hayan apoyado la otra declaración". A su juicio, "no votar este texto es de una ceguera política insultante, de un frentismo inaceptable y deja a las claras que tanto UPN como PPN no están por la integración".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz se ha remitido al comunicado que la coalición abertzale remitió el mismo sábado sobre los altercados, en el que manifestaban su "rechazo" a los hechos. Y ha remarcado que se oponen "sin ningún tipo de paliativos" a los incidentes, al entender que "este tipo de estrategias entorpecen el camino hacia la paz, la normalización y una convivencia". Ha señalado que su grupo ha rechazado el texto de UPN y PPN porque "no era para sumar, sino para restar".

Por parte de Podemos, Carlos Couso ha condenado "todo lo ocurrido" y ha reivindicado que "la violencia no es el medio para defender ninguna posición política, ideológica o de cualquier otra índole". Además, ha lamentado que "no se haya podido llegar a un acuerdo entre todos los partidos" y ha opinado que a UPN y PPN "se les ve demasiado cómodos con la confrontación".

En representación del PSN, Inma Jurío ha explicado que su partido ha apoyado las dos declaraciones institucionales contra unos hechos que "son propios de una época en la que los ciudadanos ya no estamos" y que "rompen la convivencia y los principios democráticos".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido que "este tipo de acciones no caben en nuestra sociedad y suponen un grave ataque a la convivencia y a la normalidad". Y ha criticado la "intransigencia" de UPN y PPN por "no querer eliminar la expresión izquierda abertzale" de su texto para lograr unanimidad.