Participantes de la marcha por el 'Tren Digno Ya' en Madrid destacan que el movimiento ha unido a la sociedad extremeña

Un periodista, un abogado, un alcalde y un ingeniero relatan por qué se manifestarán en la capital de España

Miguel madrugará mucho este sábado para coger un autobús que le lleve de Badajoz a Madrid, pero el viaje no persigue el turismo por la capital sino reivindicar una comunicación ferroviaria digna para Extremadura, forma parte de los miles de extremeños que viajarán en los más de 300 autobuses fletados para asistir a la concentración, que arrancará con diversos actos a partir de las 11,00 horas en la madrileña Plaza de España.

"Hay mucho hastío del tren en Extremadura, la gente está muy cansada con la situación", explica este periodista de 27 años que acudirá a la manifestación con su pareja. "La realidad es muy mala, hay traviesas del siglo XIX en un tercio de las vías. Son trenes que se paran y, como no hay doble vía, impide que el tren en sentido contrario pueda pasar", subraya Miguel, recordando las 58 incidencias que se registraron solo en los meses de julio y agosto.

También en autobús desde Cáceres llegará Eduardo, abogado de 61 años, que se declara usuario del transporte público y que critica que la comunidad no cuenta casi con trenes ni aeropuertos. Reclama que la manifestación sea masiva dada las malas condiciones del tren y dice que es una cuestión de justicia no de política, recordando que Extremadura es la única región sin tren TALGO y con vías "del siglo XIX". "Es una vergüenza que nos tengan así", añade.

Para Marcelino, ingeniero técnico de 29 años, la concentración busca reclamar algo "justo" y que "no es nada del otro mundo". Se desplazará desde Almendralejo en un autobús junto a varios amigos y en la capital se encontrará con un grupo mayor de extremeños que viven tanto en otros pueblos de la comunidad como en Madrid. Destaca que el tren que comunica su localidad con Madrid es "totalmente obsoleto" y el precio resulta muy poco competitivo dada la deficiencia del servicio.

Luis, un cacereño de 28 años que vive en Madrid e irá a la movilización con una amiga pacense pone también el acento en los precios: "Lo que más me indigna es el precio de los billetes", señala, "los billetes son caros para el servicio que ofrece, por ejemplo un tren a Granada vale 35 euros ida y vuelta y a Cáceres supera los 50 euros. Encima el tren es deficiente y vas con miedo de que se vaya a parar. Estás ofreciendo un servicio irrisorio a un precio elevado", señala.

Varios de los entrevistados explican que la clave del éxito de la concentración es su carácter ciudadano. Según el punto de vista de Miguel, una de las cosas que ha atraído a la gente es que los políticos irán pero por su lado, y por el otro lado los ciudadanos. "Hay una concentración en plaza de España y los políticos irán andando desde Atocha. El protagonismo se ha dado a los ciudadanos: más que reivindicación de políticos se trata de gente extremeña le interpele a gente de otras comunidades de España", explica. "Vosotros tenéis tren y nosotros no, queremos que ahora nos toque a nosotros", resume el joven periodista.

"Por una vez nos hemos dado cuenta de que o nos unimos todos en una reivindicación o no nos van a traer desde fuera esas inversiones", declara Saturnino, regidor de Herrera del Duque, quien observa que la clave del éxito de la movilización es que "no es lucha contra un gobierno o un partido político". "Es un comunidad entera levantándose para reivindicar una inversión necesaria, no es ni mas ni menos que lo que tienen otras comunidades", concluye.