Pascal (PDeCAT) asegura que no existe causa para juzgar a los 'Jordis' y Forn y su prisión es "absolutamente injusta"

El vicepresidente de Òmnium defiende que la situación de Cuixart es "diferente", pero ve injusta la de todos los presos

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha cargado este jueves contra la situación judicial y la prisión provisional del exconseller Joaquim Forn y los líderes activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al afirmar que "no existe causa para juzgar" los delitos que se les imputan, por lo que su estancia en la cárcel es "absolutamente injusta".

Pascal se ha mostrado dolida de volver hoy al Tribunal Supremo para arropar a los diputados electos del JxCat, Forn y Sànchez, además de al líder de Òmnium Cultural, Cuixart, al entender que su situación es "injusta". No obstante, la dirigente del PDeCAT ha instado a mantener la esperanza y ha considerado que se haría justicia si los dirigentes catalanes salieran de prisión.

Para Pascal la polémica sobre la investidura a distancia de Carles Puigdemont se trata de otro obstáculo a superar por las fuerzas independentistas, si bien ha defendido que "siempre" han encontrado el "consenso" y han solventado estos problemas. "Estoy muy convencida de que si los catalanes decidieron por la mayoría soberanista que es posible investir a Puigdemont no tengo ninguna duda que esto se tiene que poder hacer", ha asegurado.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha destacado que la situación de Cuixart, el presidente de su asociación, es "diferente" a la del resto de encausados que declaran este jueves ya que no concurrió a las elecciones del 21-D y "no es un político". En este sentido, ha matizado que aunque su condición sea "distinta" porque no es diputado, la prisión de Forn, Sànchez y Junqueras "tampoco se justifica".