Pascal (PDeCat) acudirá a la manifestación "dejando atrás a aquellos que quieren politizarla"

La coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, ha asegurado este sábado que su formación acudirá a la manifestación de condena de los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils "dejando atrás a aquellos que quieren politizarla" y ha señalado que no cree que sea el momento puesto que es momento de defender la paz, la democracia y la libertad.

Asimismo, en declaraciones a los medios, Pascal ha calificado de ridícula la actitud de la CUP al decir "que unos merecen participar y otros no" y ha subrayado que, aunque ellos pueden hacer lo que quieran, su formación política invita a todo el mundo a sumarse, ya que no está reservado el derecho de admisión.

En una visita a las fiestas del distrito de Sants, ha indicado que lo que toca es estar al lado de las familias y las víctimas del atentado, y ha reiterado que la noticia no es que vaya o no la CUP o el Rey, sino que es la de defender que la capital catalana "tiene todo el derecho a vivir en paz".

Así, ha lamentado no poder haber hecho la misma visita en las fiestas de Gràcia debido a los atentados y ha agradecido la labor de los Mossos d'Esquadra, las demás fuerzas policiales y los servicios de emergencia que trabajaron para "lograr que la seguridad en estos momentos tan complicados fuera posible".

Pascal ha apelado a la participación en la manifestación y ha destacado que se trata de una oportunidad de decir que "no nos dejaremos vencer por el fanatismo y por el miedo que algunos quieren implantar en esta sociedad".

Finalmente, la también diputada en el Parlament ha recordado la expresión 'No tinc por' (No tengo miedo), como una expresión de la ciudadanía que no está dispuesta a que nadie pueda amenazar este proyecto de convivencia que es Barcelona y es Catalunya, ha dicho, y además ha mencionado que este sábado se demostrará "qué país somos y que estamos al lado de la paz".