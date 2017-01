Sergio Pascual critica que Teresa Rodríguez "proteste" por los documentos de Iglesias y Errejón cuando "no propone nada"

Confía en que todas las sensibilidades de Podemos "lleguen a acuerdos" antes de Vistalegre II

El diputado andaluz de Podemos y miembro del equipo técnico que prepara Vistalegre II, Sergio Pascual, ha afirmado que, de cara al debate a la asamblea estatal, "lo mejor es poner sobre la mesa propuestas antes que protestar porque no se han recogido" pues "si no se propone nada, es difícil que se recojan", ha advertido aludiendo a la crítica que la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, hizo a los documentos de los líderes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, en lo que a la descentralización de Podemos respecta.

Durante la presentación en Sevilla de los documentos elaborados por 'Desde Andalucía' para la Asamblea estatal, y a preguntas de los periodistas, Pascual ha explicado que plantean "propuestas concretas" para solventar los problemas que padece Andalucía, y que, al contrario que Rodríguez, "no hemos evaluado los documentos de otros" pues "estamos en un momento para plantear propuestas y dialogar".

"Si hay alguien que está, antes de que termine el proceso de debate, evaluando que ya ha sido insuficiente, tendrá que justificarlo", ha sostenido Sergio Pascual, que ha defendido que "lo mejor es poner sobre la mesa propuestas antes que empezar a protestar porque no se han recogido" ya que "si no se propone nada, es difícil que se recoja".

Y es que, a juicio del que fuera secretario de Organización de Podemos, "los documentos que están sobre la mesa para el debate para toda España, incluyendo Andalucía, están en el marco del proceso, recogidos en la web de Podemos donde los pueden leer los inscritos, y sujetos a transacciones con los proyectos que son referenciales en este momento" pero, a partir de ahí, "otros documentos que se hayan mandado por otras vías que no están recogidas en el procedimiento ordinario del congreso, los desconozco por más que hayan sido coreados en una rueda de prensa".

Se refiere a la resolución que ha aprobado el Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía, capitaneado por Teresa Rodríguez, y que han trasladado a las candidaturas que van a presentar documentos a Vistalegre II, por la que plantean medidas concretas de descentralización y respeto a la autonomía de los territorios.

Según ha señalado Pascual, este documento "no está a la mano para que se puedan discutir por los distintos proyectos con los que podrían llegar a transaccionar".

No obstante, precisamente la propuesta que traslada a la asamblea nacional 'Desde Andalucía' coincide en algunos puntos organizativos con la resolución respaldada por la dirección del partido en Andalucía. En concreto, también reclaman que se descentralice la organización para que esté "más pegada al territorio", piden más recursos para los municipios, que los territorios decidan cómo concurrir en las próximas municipales y que Podemos Andalucía tenga CIF propio.

PIDE HABLAR DE LO POLÍTICO Y NO DE NOMBRES

Entretanto, y ante las distintas sensibilidades que dentro de su partido están debatiendo modelos antes de Vistalegre II, el diputado andaluz ha dicho confiar en que al final "las distintas ideas que están sobre la mesa puedan conciliar".

"Creo que lo mejor para todos es que las mejores ideas puedan sintetizarse porque el 13 de febrero --cuando haya terminado la Asamblea estatal-- vamos a seguir estando todos en la misma organización intentando mejorar vida de la gente", ha recalcado Sergio Pascual, que ve "preferible" que todas los sectores de Podemos "lleguen a acuerdos previos".

En cualquier caso, entiende que ahora el debate debe focalizarse en hablar de cuestiones políticas pues "hay que poner las ideas encima de la mesa en lugar de los nombres o las etiquetas porque sino va a ser muy difícil que lleguemos a acuerdos".

'DESDE ANDALUCÍA'

Así las cosas, Pascual, junto al responsable del área Política de Podemos Huelva, Antonio Castellano, la exdiputada de Podemos Marta Domínguez y la consejera andaluza de Podemos, Pepa Gallardo, ha presentado este viernes en Sevilla los documentos andaluces elaborados por 'Desde Andalucía' para la Asamblea estatal, confiando en que "haya apertura de miras por parte de los distintos proyectos a nivel estatal para incorporar estas propuestas andaluzas".

Según ha explicado, "no se entiende España desde Madrid y no existe un proyecto ganador en España que no contemple las necesidades de Andalucía", por eso han elaborado este documento, que ha recibido más de 200 aportaciones de miembros del partido en los territorios.

El dirigente de Podemos ha resaltado dos ejes fundamentales del mismo, por un lado que hay que tener en cuenta a Andalucía a la hora de repensar el modelo territorial de España porque "se ganó en la calle y en las urnas el derecho a ser una parte central de cualquier espacio"; y por otro lado, plantea una serie de propuestas para combatir el desempleo: "No puede haber un proyecto para Podemos que pretenda ganar a los españoles si no se ponen en el centro soluciones concretas a ese drama".

Entre estas medidas "concretas", 'Desde Andalucía' plantea un plan de infraestructuras que aproveche las potencionalidades de Andalucía para que se convierta en "la Rotterdam del sur de Europa"; hacer una inversión "seria" en I+D+i y en energías renovables, de manera que el plan de transición energética "tiene que empezar por Andalucía", y también reclaman "justicia y compensación" en fiscalidad, que reconozca el impacto ambiental "como mecanismo corrector de la inequidad".