Ana Pastor retira del Diario de Sesiones la palabra "gorrinos" usada por un diputado de En Comú contra PP y Ciudadanos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha decidido retirar del Diario de Sesiones la palabra "gorrinos" utilizada por el diputado de En Comú Joan Mena en el Pleno para ilustrar la forma en la que, a su juicio, el PP y Ciudadanos "pelean en un charco de barro" para denunciar las "mentiras" del "adoctrinamiento" en las aulas catalanas.

Una afirmación que ha provocado que la presidenta de la Cámara preguntase a Mena si va a retirar la palabra "gorrinos" del Diario de Sesiones. Sin embargo, el diputado catalán se ha negado y ha explicado que no había llamado "gorrino" a nadie, sino que se trataba de una "metáfora". La lengua española es muy rica", ha remachado.

"Sólo le he pedido que me diga si la retira o no", le ha insistido Pastor. Ante la negativa del representante de la marca catalana de Podemos, la presidenta ha decidido retirar 'motu proprio' esa expresión del Diario de Sesiones "por cortesía parlamentaria" y conforme al "respeto" que todos los diputados han de tenerse.