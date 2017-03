Patio Maravillas acusa a Carmena de "criminalizar pobreza y autogestión" y ve "legítimo" okupar edificios abandonados

El colectivo 'okupa' Patio Maravillas ha acusado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de "criminalizar la pobreza y la autogestión", y ha reivindicado la "legitimidad" de 'okupar' edificios abandonados.

Así se ha expresado el Patio a través de Twitter después de que ayer la regidora defendiera en un desayuno informativo que no puede haber "un Madrid tercermundista de okupación".

Ante estas palabras, Patio Maravillas ha dado las "gracias" de forma irónica a Carmena por "criminalizar la pobreza", y han añadido que la alcaldesa "no" representa a los integrantes del Patio.

En el desayuno informativo de ayer y ante el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, Carmena confesó estar "absolutamente disgustada por que gobiernos anteriores liquidaran patrimonio de vivienda pública".

La primera edil no ocultó su preocupación por el hecho de que gente que se viera sin su casa por una ejecución hipotecaria optara por la 'patada en la puerta', que "no es deseable para una sociedad desarrollada". "No podemos tener un Madrid tercermundista de okupación, que resuelvan los problemas en contra de la ley", remarcó. La postura que adoptó el Gobierno municipal fue conversar con la banca para "conseguir que los okupas se conviertan en inquilinos".

En la misma línea se expresó ayer, también a través de Twitter, Ganemos Madrid contra las palabras de la alcaldesa.

Ganemos señaló que no tenían ni palabras para expresar su opinión, una postura que terminaron con el hashtag 'El gobierno del cambio'.

"Íbamos a responder a esto pero no tenemos palabras", escribió Ganemos en la red social.