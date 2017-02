Patxi López critica el acto de alcaldes organizado por Caballero para apoyar a Susana Díaz

Subraya que el PSOE no puede conformarse con los datos del CIS y pide firmeza sobre los PGE y contra la reforma laboral

El aspirante a liderar el PSOE Patxi López ha advertido este miércoles de que si el sábado 11 se hace un acto del partido "para dar una respuesta al Congreso del PP o al de Podemos" la voz que se oiga en él debe ser "del PSOE, no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura".

López se ha expresado así, en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, preguntado por el acto con alcaldes organizado este sábado en Madrid por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que contará con la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Además, ha avisado contra los "cálculos antiguos" en relación con el papel de los "aparatos" porque cree que, después de los procesos de primarias que ya se han dado, la militancia del PSOE está lo suficientemente madura "como para no obedecer consignas" y decidir libremente lo que considere mejor para el conjunto del partido.

De hecho, ha recordado que él basa su candidatura precisamente en eso, en una militancia "harta de la división y el enfrentamiento interno" que quiere que el PSOE salga de ese bucle para empezar a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos.

López ha remarcado además que el PSOE no debe definirse en función de su política de alianzas y de a quién debe acercarse más. Quien pretenda eso, ha dicho, será porque quiere "un PSOE con complejos". A su modo de ver, lo que tiene que hacer el PSOE es "agrandar su espacio y eso achicará el espacio de otros".

Por otro lado, ha avisado de que los socialistas no pueden "conformarse" con la ligera mejora electoral que estima el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): "No podemos conformarnos con ser la tercera fuerza y que la alternativa no sea el PSOE, sino otra fuerza", ha dicho en alusión a Podemos, que se mantiene como segundo.

López ha dejado claro que no estaba acusando a la Gestora del PSOE de conformarse, sino simplemente advirtiendo de lo que no pueden hacer. A su modo de ver, el PSOE tiene que tener un proyecto por el que los ciudadanos les reconozca como "fuerza de izquierdas exigente" y ocupar su "espacio de siempre como partido mayoritario y ganador".

NO HARÍA UNA MOCIÓN DE CENSURA

No obstante, también ha dejado claro que si ganase las primarias para ser líder del PSOE no apostaría por presentar de inmediato una moción de censura contra el Gobierno del PP: "Somos oposición pero no vamos a hacer locuras, una moción de censura en este momento no tendría mucho sentido". Eso sí, ha dejado claro que lo que sí haría el PSOE es defender en el Congreso sus posiciones.

López cree que está bien que el PSOE haya conseguido que el Gobierno suba el SMI o apruebe medidas contra la pobreza energética pero ha avisado de que la imagen del PSOE no puede ser la de un partido que va "poniendo parches" a las políticas del Gobierno.

A modo de ejemplo, ha señalado que el PSOE no puede aceptar "edulcorar lo más sangrante" de la reforma laboral sino que tiene que optar por la derogación, y que no puede aceptar unos Presupuestos que sigan recortando en vez de recuperar derechos. "Deberíamos tener una posición muy firme", ha zanjado.