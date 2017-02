Patxi López defiende aplicar la ley en Cataluña pero cree que el artículo 155 tiene "demasiada leyenda"

El diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha defendido este viernes la aplicación de la ley en Cataluña para hacer frente al desafío soberanista porque "es una cuestión de defensa de la democracia", si bien ha querido dejar claro que el artículo 155 de la Constitución tiene "mucha leyenda" porque "no es verdad que pueda suspender la autonomía".

En un desayuno informativo en Madrid, López ha defendido la vía del diálogo y de la política para tratar de dar solución al desafío independentista, ya que "no basta la ley", por lo que ha pedido "buscar fórmulas para no tener que llegar" a tener que recurrir a ese artículo 155.

Pero eso, ha añadido, no significa que no defienda la legalidad, sobre todo de cara a la posible convocatoria de un referéndum en Cataluña: "Hoy quiero decir que hay que aplicar la ley. No es una cuestión sólo de legalidad, es una cuestión de defensa de la democracia. Esto no es ninguna broma".

"QUÉ MAL SE HAN HECHO LAS COSAS"

En cualquier caso, el exlehendakari ha lamentado lo "mal que se han hecho las cosas en este país" y lo "poco que se ha utilizado la política para resolver estos problemas y esta tensión soberanista".

A este respecto, López ha dirigido sus críticas principalmente al PP desde la aprobación del Estatut porque "utilizaron su política para enfrentar a los ciudadanos" y "utilizaron la cuestión territorial para buscar votos", lo que ha calificado de una "irresponsabilidad absoluta".

No obstante, ha querido dejar claro que esto no significa que los independentistas no tengan responsabilidad en las tensiones territoriales, ya que les ha echado en cara que "lleguen al poder y acepten sólo las leyes que les convienen". "Por encima del derecho a decidir está el respeto a las normas. Por eso hay que defender la ley con todo lo que eso supone", ha remarcado.

Pero también ha apostado por el diálogo para "hacer un país atractivo para todos" y así "aliviar las tensiones territoriales y modernizar el modelo porque no puede hacerse con conceptos del pasado, sino mirando al futuro y al modelo global europeo".

"La identidad nacional única y el Estado soberano son ideas del pasado. Este es el tiempo de las identidades diversas, plurales y compartidas, que permiten sentirse a la vez vasco, español y europeo, en la proporción y el orden que cada uno quiera", ha explicado.

NO A LEVANTAR NUEVAS FRONTERAS

López ha dicho que se opone "a los que quieren levantar nuevas fronteras para convertirse en islas de soberanías exclusivas y excluyentes", y que prefiere "ceder soberanía hacia Europa para construir de verdad un continente de derechos, libertades y justicia social".

"Ahora, lo que tampoco nunca se debe hacer es enfrentar a unos territorios y a unas identidades diferentes, sino sumarlas en un proyecto de país atractivo y compartido", ha subrayado.