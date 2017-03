Patxi López: "Debemos dejar atrás el tiempo de la división"

El candidato a la secretaría general del PSOE, Patxi López, ha defendido en Ibiza la importancia de mantener unido el partido y ha asegurado que se ve "liderando un partido que entienda que lo primero que debemos hacer es dejar atrás el tiempo de la división" puesto que "en un partido en el que nos gritamos entre socialistas, no nos escucha nadie fuera y en el que enfrentándonos no nos enfrentamos a la derecha, que es lo que tenemos que hacer".

"Me gustaría liderar un partido que no estuviera mirando continuamente a un lado y a otro, como si no supiéramos cuál es nuestro sitio", ha reiterado López, quien ha dicho que el PSOE no debe buscar en la alianza con Podemos su definición.

López ha asegurado que viene a "escuchar" porque ha escogido "esta fórmula y no la de los mítines en los que uno concentra a la militancia en un sitio y suelta lo que tiene que decir".

"Creo que estamos en un momento muy importante y la militancia tiene el derecho a escuchar las diferentes propuestas, los diferentes modelos de partido, a los candidatos, pero también tiene el derecho de ser escuchada y que nos diga cómo quieren construir este partido y con qué proyecto quiere que lleguemos a la sociedad y nuestra obligación es tomar nota y espero encontrarme una militancia que entienda que lo que necesitamos es unir al partido y tener una izquierda exigente para devolver o significar una nueva esperanza en este país", ha insistido.

El candidato ha descartado aunar esfuerzos con la también candidata Susana Díaz para liderar junto a ella el PSOE. "Vamos a ser tres candidatos con propuestas diferentes, pero lo bueno es que vamos a tener una oportunidad para debatir", ha dicho López, quien ha considerado que los militantes deben poder elegir "libremente".

"No sé trata de quién y cómo gana las primarias, sino de saber qué hacemos al día siguiente", ha insistido.

López ha reconocido que se siente muy arropado en Ibiza y ha explicado que es "muy arrogante" pensar que sólo hay "dos vías" en relación a las candidaturas socialistas en las primarias. "Si uno clasifica, lo que está proponiendo es una división", ha dicho.

"No me gusta que me llamen tercera vía. Hay una vía central, mayoritaria en el PSOE, que puede parecer menos llamativa, menos visual porque es más callada, pero es en la que está la mayoría de militantes. Esa vía que represento, creo que es la vía que necesita el PSOE y será ganadora en ese sentido", ha afirmado.

López ha asegurado también que "es evidente que hay una crisis de la socialdemocracia y de los partidos socialistas en Europa porque no hemos sido capaces de definir una alternativa a un mundo globalizado en el que la derecha liberal nos está imponiendo sus dogmas de fe y demasiada gente nos ve como formaciones que nos dedicamos a atemperar las políticas de la derecha y es urgente reconstruir esto".