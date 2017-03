Patxi López pide al Ejecutivo central "que vaya a la Cámara con los deberes hechos" y "no chantajeé a la oposición"

"El problema de la estiba se soluciona con acuerdos, no por una imposición", ha criticado

El diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha pedido al Gobierno central que "acuda con los deberes hechos" y con un acuerdo "entre los trabajadores, la patronal y el propio Ejecutivo" para poder sacar adelante "un decreto que solucione los problemas" tras el rechazo del Decreto de reforma de la estiba en el Congreso.

El precandidato ha hecho estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido con el objetivo de visitar a los afiliados socialistas para explicarles "sin intermediarios" el proyecto de la candidatura ofreciendo la posibilidad de debatir directamente con él. En concreto, en estos momentos, está participando en un encuentro con militantes en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento.

Patxi López ha criticado que el Gobierno "no puede chantajear permanentemente a la oposición" y el PSOE "no puede aceptar chantajes" y por ello ha pedido al Ejecutivo "que venga a la Cámara con los deberes hechos" y, sobre todo, "concite acuerdos" porque así será "como se solucione este problema y no por una imposición".

"ES FUNDAMENTAL GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL PROCESO"

Además, y después de que la gestora del PSOE haya dado a conocer que pretende fijar "las reglas de financiación de las precandidaturas a la Secretaría General del PSOE, López ha asegurado que "cuanto más nos ajustemos a lo que nos exige la Ley de Partidos será mucho mejor para todos".

Con respecto a la votación telemática, ha indicado, y a pesar de que hay países "que están retrocediendo en este asunto" es "fundamental, garantizar la limpieza del proceso y poner todos las controles para que no haya problemas con este tipo de votaciones" porque "si no es algo seguro es mejor no hacerlo".

Aún así, ha defendido, "el debate al que se enfrenta el PSOE es de propuestas y modelos" y no sobre el procedimiento. En este sentido, "no debemos sembrar ningún tipo de dudas porque estoy seguro de que se hará con total limpieza".

Durante un encuentro previo con los medios de comunicación, Patxi López ha defendido este encuentro con los militantes "porque estoy convencido de que la militancia quiere dejar atrás la etapa de la división del PSOE y el enfrentamiento entre socialistas".

Los militantes "quieren un partido unido en el que se integren ideas y propuestas para tener una dirección compartida" con el fin de "sentirse identificados en un proyecto de una izquierda clara, nítida, sin matices... que no se defina por estar con unos u otros o por pactar ciertas alianzas u otras".

Un PSOE que ofrezca "una izquierda que sea capaz de despertar una nueva esperanza en este país para ser un partido ganador y conseguir llegar al Gobierno para cambiar realidades injustas".

Por todo ello, en estos encuentros, "yo quiero escuchar a los militantes, saber su opinión, su postura, sus propuestas" y en este sentido, ha destacado "estoy animado y confiado en que lo que yo defiendo es lo que quiere la mayoría".

Todo "en un momento en el que la socialdemocracia está en crisis y nuestros militantes quieren que defendamos un proyecto sólido, con una izquierda exigente que no se defina por poner parches a las políticas de la derecha sino a ser una alternativa seria que haga frente y que cambie esas políticas de raíz".

"ME ALEGRO DE QUE ESTÉN TODAS LAS CARTAS SOBRE LA MESA"

Con respecto a sus dos posibles 'rivales' en el camino para conseguir la Secretaría General del PSOE, López ha asegurado que "no me preocupan los otros dos candidatos" es más "me alegro de que estén todas las cartas encima de la mesa y que podamos debatir porque así la militancia podrá tener toda la información que planteamos nosotros y elegir con absoluta libertad".

Ya durante su discurso ante los militantes, el diputado vasco ha recordado que, ahora "nos encontramos en un momento distinto y trascendental para el futuro del PSOE" y ha recordado que "los que somos militantes socialistas tenemos como obligación mantener la llama de la lucha por nuestros ideales y defender al PSOE".

UN PSOE "QUE NO SE ROMPA"

Todo para defender a un PSOE y conseguir que "no se rompa" porque "debemos poner todos los medios a nuestro alcance para evitar que aquello que pasó el pasado 1 de octubre vuelva a ocurrir otra vez".

Por todo ello, ha asegurado, "no se trata de ganar o perder las primarias sino de saber qué es lo que se va a hacer el día siguiente. Tenemos que ver como sumamos y como integramos".

Se trata de "tener un partido unido y fuerte con un proyecto en el que todos nos sintamos identificados". Por ello, ha destacado, "lo primero que haré si salgo elegido secretario general será llamar a los otros candidatos para ver cómo podemos sumar e integrarnos en una misma dirección y si no salgo yo elegido, no me iré, porque un militante socialista se debe quedar para ayudar" porque "si después de las primarias el partido sigue dividido perdemos todos".