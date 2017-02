Patxi López subraya que el PSOE "no" puede avalar unos PGE que "sigan recortando" el Estado de Bienestar

El exlehendakari y precandidato a liderar el PSOE, Patxi López, ha subrayado este lunes que los socialistas "no" pueden avalar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "sigan recortando" el Estado de Bienestar.

Así se ha pronunciado López durante una conferencia ofrecida en Las Palmas de Gran Canaria, donde afirmó que unos presupuestos que contengan esto deben tener "el no del PSOE y es el Gobierno de PP quien tendrá que buscar sus aliados para conseguirlo, planteando unos presupuestos diferentes".

"El PSOE, ahora que se van a poner encima de la mesa, no puede de ninguna manera avalar unos PGE que sigan recortando el Estado de Bienestar. No puede permitir unos presupuestos que no sirvan desde ya para empezar a recuperar los derechos perdidos y para combatir de manera decidida contra la pobreza y la desigualdad, unos presupuestos que vuelvan a hacer recaer el peso de los compromisos europeos en la columna de gasto y no en la de los ingresos", apostilló.