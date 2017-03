Patxi López avisa de que el PSOE no va a recuperar los votos que se fueron a Podemos anunciando pactos con este partido

"Hasta Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que el 'no es no' no es un proyecto político", afirma

El exlehendakari, diputado y aspirante a liderar el PSOE, Patxi López, ha avisado este martes de que los socialistas no recuperarán los votos que se fueron a Podemos si empiezan por anunciar pactos con este partido. "¿Para qué van a volver?", se ha preguntado. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, López ha insistido en que el PSOE no puede definirse en función de con quién está dispuesto a pactar, porque eso "es tener complejos", sino en función de dónde se sitúa y cuál es su proyecto. "No quiero un PSOE que tenga actos de fusión o de confusión con el PP ni con Podemos, sino definir una alternativa para los progresistas del país que, según todos los estudios, son mayoría", ha dicho. En el caso de Podemos, también ha subrayado que Pablo Iglesias lo que pretende "la mayor parte del tiempo es destruir al PSOE". Con todo, cree que muchos de los socialistas que votaron "otras opciones" lo hicieron por darles "un tirón de orejas" pero ahora no están cómodos, desde el momento en que Podemos dijo no a un gobierno socialista. GOBERNÓ CON EL PP PORQUE TENÍA "DOS 'PARA QUÉS' ENORMES" Los pactos, ha defendido López, se definen por el "para qué". De hecho, preguntado si pactaría con el PP, ha respondido que él fue lehendakari con los votos del PP porque tenían "dos 'para qués' enormes": combatir el terrorismo de ETA y acabar con la división que había generado Juan José Ibarretxe. Eso sí, ha añadido que cuando el PP pretendió que el Gobierno vasco aplicase los mismos recortes que Mariano Rajoy, el pacto se rompió. Por otro lado, ha subrayado que ya hasta el ex secretario general Pedro Sánchez y contendiente suyo en las primarias "se ha dado cuenta de que el 'no es no' no es un proyecto político", y de hecho lo ha cambiado este fin de semana por el "sí es sí". El 'no es no' a Mariano Rajoy enarbolado por Sánchez, ha remarcado, "ni siquiera es un debate ideológico", sino que fue "una decisión de oportunidad táctica en un momento determinado de la historia reciente". Por eso, cree que ahora Sánchez ha optado por el "sí es sí" porque "de lo que se trata es de decir sí a un proyecto diferente que sea alternativo a la derecha. Eso sí, ha dejado claro que él no quiere que se dé un "movimiento pendular", como ha sucedido en la izquierda otros países europeos, donde a un líder que se percibe como demasiado de derechas le sucede otro que se va "a un extremo" y al final no le sigue nadie. López ha asumido que "seguramente no" será posible aplicar ya en esta campaña su propuesta de una elección de secretario general a dos vueltas, porque es algo que tendrá que decidir el Congreso del partido. LO QUE PODÍA SALIR MAL HA SALIDO MAL Sin embargo, ha insistido en que el PSOE debe regular su propio modelo, porque hasta ahora han ido "poniendo parches" y la consecuencia ha sido que "todo lo que podía ir saliendo mal, ha pasado". Se ha referido, en concreto, al choque de legitimidades que se dio cuando a un secretario general elegido por la militancia lo destituyó el Comité Federal. Así, ha defendido su propuesta de que si el Comité Federal quiere hacer una moción de censura al secretario general deba votarlo la militancia. Las dos legitimidades, ha dicho, hay que conjugarlas: "No puede haber, ni en democracia ni en el partido, ningún poder sin límite ni control". Por otro lado, ha defendido su modelo de campaña, centrado en encuentros en agrupaciones, como "más eficaz" que el de Pedro Sánchez, de actos más multitudinarios. "Yo también podría hacer mítines, congregar a los militantes, contar lo que quiero contar e irme", ha dicho, añadiendo que él prefiere también "escuchar" en asambleas abiertas en las que los militantes exponen sus críticas y a veces "sus desahogos". Además, ha avisado que lo que está en juego no es solo quién gana las primarias y cómo las gana, sino qué se hace al día siguiente. "Un proceso de primarias que acabe con el partido dividido lo vamos a perder todos, un partido desunido no conecta", ha advertido. SI PIERDE NO SE IRÁ NI HARÁ OPOSICIÓN INTERNA Por eso, ha dicho que si gana llamará a los otros dos candidatos para ver cómo compartir el proyecto y la dirección, y si pierde ni se marchará ni creará "un grupo de oposición interna como ha sucedido en el pasado reciente en algunos congresos del partido". Eso sí, ha dejado claro que integrar no significa hacer una dirección en la que las 'familias' tengan una proporción similar a la que candidato obtuvo en las primarias. López está convencido de que él no quedará tercero en la carrera, sino más bien cree que hay una "inmensa mayoría de militantes" que quiere lo mismo que él, un PSOE unido en una "izquierda exigente" y por eso va a defender su proyecto "hasta el final".