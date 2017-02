Patxi López: "El PSOE necesita alguien que se ocupe de la Secretaría General 25 horas al día"

El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha advertido este viernes en Granada que el PSOE "está en un momento en que necesita alguien que se ocupe de la Secretaría General 25 horas al día, no sólo 24", al ser preguntado sobre su opinión acerca de si Susana Díaz debería abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía si fuera elegida como máxima responsable del partido en caso de presentarse a las primarias.

En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con militantes socialistas para explicarles su proyecto como aspirante a la Secretaría General del PSOE, López ha señalado, en referencia a la presidenta andaluza, que "la decisión de dar el paso" se adopta "después de hablar con mucha gente" y es "personal" por lo que, a su entender, si "Susana, como hice yo en su momento, piensa, valora y sí se ve con ganas, dará el paso adelante".

En cualquier caso, el también expresidente del Congreso de los Diputados ha señalado, en su primera visita a Andalucía como precandidato a las primarias socialistas, que no es el momento de "un debate pequeño entre personas", sino de "definir el gran proyecto que necesitamos los socialistas" para un "proyecto de izquierda exigente" que sea una "referencia clara y nítida que se enfrenta a la derecha".

Se trata de "arreglar este asunto que nos ha dividido" y, para ello, "los militantes son lo suficientemente maduros como para adoptar una decisión libremente", confiando para ello en "la imparcialidad de los órganos que dirigen el PSOE" en las primarias; los "aparatos" y "los barones, que es una palabra que no me gusta" son "casi" una cuestión "del pasado", ha añadido López.

El objetivo es "ser capaces de enfrentarnos a los problemas que tienen los ciudadanos" y "enfrentarnos a la derecha, que es la que ha sembrado tanto sufrimiento en este país".

Ha agregado que la idea no es que "pretendamos recortar los recortes sino paralizarlos, no ser "ese 'ibuprofeno' que a veces atempera esa política de sufrimiento, sino que seamos la alternativa al PP y a Mariano Rajoy en el conjunto de España".

Preguntado acerca de las negociaciones del PSOE y el PSC para la participación de los militantes de este último partido en las primarias socialistas en el ámbito nacional, López ha indicado que no están cerradas, si bien le parecerá "bien" si hay acuerdo tanto en "ésta" como en "otras cuestiones".

"No entiendo el PSOE sin el PSC ni el PSC sin el PSOE" por lo que "no entendería unas primarias para elegir el secretario general de los socialistas de toda España en la que no participaran los socialistas de Cataluña", ha afirmado.

En estos actos por la geografía nacional que le llevan este sábado a Almería, el aspirante a la Secretaría General del PSOE en el próximo proceso de primarias busca entablar un contacto con los afiliados "sin intermediarios".

Tras los actos en Andalucía, López viajará a Gran Canaria el domingo y el lunes mantendrá encuentros con militantes de la isla.