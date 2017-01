Patxi López, sobre la gira de Sánchez: "Me parece bien que la gente hable con la militancia y que la militancia decida"

El exlehendakari Patxi López ha asegurado este jueves que respeta la decisión del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez de lanzarse a la carretera para recorrer las agrupaciones socialistas. "Me parece bien que la gente hable con la militancia, la escuche, y que la militancia luego decida", ha dicho.

Así ha respondido cuando se le ha preguntado por la nueva gira de Sánchez, a su entrada en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, su primera cita parlamentaria desde que el pasado domingo anunció su candidatura a las primarias del PSOE.

El que fuera presidente de la Cámara Baja no ha querido responder si cree que Sánchez se va a presentar a las primarias --aún no lo ha confirmado-- y ha defendido que eso "lo tiene que responder él". "A mí me parece bien que Pedro quiera escuchar a la militancia y que la militancia escuche a Pedro, que es lo que tenemos que hacer todos en el fondo", ha insistido.

De esta manera, ha evitado también contestar qué le parece que los otros dos posibles candidatos a las primarias, Sánchez y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no hayan anunciado todavía sus planes.

"QUE CADA UNO DECIDA CUÁNDO QUIERE PRESENTARSE"

A su juicio, "es bueno que cada uno decida cuándo quiere presentarse y si quiere presentarse". "Éste es un proceso de normalidad democrática dentro del PSOE, creo que la militancia tiene derecho a escuchar, a ser escuchado y a decidir", ha remachado.

Y, como ha insistido en que las bases tienen "derecho a decidir y a votar", ha descartado cualquier pacto previo a las primarias. En su opinión, tiene que haber "candidaturas diferentes para que la gente elija".